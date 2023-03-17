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Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России
Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России
Для сохранения генетического разнообразия растений необходимо выстраивание сетевого взаимодействия и селекционных центров, и ведущих биотехнологических... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:09
2023-03-17T10:09
2023-03-17T10:09
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для сохранения генетического разнообразия растений необходимо выстраивание сетевого взаимодействия и селекционных центров, и ведущих биотехнологических учреждений. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразил заместитель директора по научно-организационной работе Федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова" Алексей Заварзин, комментируя тему развития сельского хозяйства."Мы рассчитываем использовать потенциал биоресурсных коллекций для ускоренного создания новых устойчивых и разнообразных по своим свойствам сортов для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в России", —сообщил ученый.Особого внимания, по мнению спикера, заслуживает коллекция, основанная академиком Николаем Вавиловым. Сейчас она составляет более 320 тысяч образцов и продолжает пополняться. "Она является своего рода стратегической, я бы назвал ее "закрома закромов родины", без которой осуществление разноплановой селекционной работы будет невозможным", – подчеркнул Алексей Заварзин.Одна из основных задач — "реализовать единые принципы учета для всех ключевых генетических ресурсов или биоресурсных коллекций культурных растений. Этой теме был посвящен изданный год назад Указ Президента РФ Владимира Путина о создании Национального центра генетических ресурсов растений", — заключил Заварзин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для сохранения генетического разнообразия растений необходимо выстраивание сетевого взаимодействия и селекционных центров, и ведущих биотехнологических учреждений. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразил заместитель директора по научно-организационной работе Федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова" Алексей Заварзин, комментируя тему развития сельского хозяйства.
"Мы рассчитываем использовать потенциал биоресурсных коллекций для ускоренного создания новых устойчивых и разнообразных по своим свойствам сортов для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в России", —сообщил ученый.
Особого внимания, по мнению спикера, заслуживает коллекция, основанная академиком Николаем Вавиловым. Сейчас она составляет более 320 тысяч образцов и продолжает пополняться. "Она является своего рода стратегической, я бы назвал ее "закрома закромов родины", без которой осуществление разноплановой селекционной работы будет невозможным", – подчеркнул Алексей Заварзин.
Одна из основных задач — "реализовать единые принципы учета для всех ключевых генетических ресурсов или биоресурсных коллекций культурных растений. Этой теме был посвящен изданный год назад Указ Президента РФ Владимира Путина о создании Национального центра генетических ресурсов растений", — заключил Заварзин.