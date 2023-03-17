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Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России

Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперт назвал селекцию залогом успешного развития АПК России

Для сохранения генетического разнообразия растений необходимо выстраивание сетевого взаимодействия и селекционных центров, и ведущих биотехнологических... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:09

2023-03-17T10:09

2023-03-17T10:09

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для сохранения генетического разнообразия растений необходимо выстраивание сетевого взаимодействия и селекционных центров, и ведущих биотехнологических учреждений. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразил заместитель директора по научно-организационной работе Федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова" Алексей Заварзин, комментируя тему развития сельского хозяйства."Мы рассчитываем использовать потенциал биоресурсных коллекций для ускоренного создания новых устойчивых и разнообразных по своим свойствам сортов для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в России", —сообщил ученый.Особого внимания, по мнению спикера, заслуживает коллекция, основанная академиком Николаем Вавиловым. Сейчас она составляет более 320 тысяч образцов и продолжает пополняться. "Она является своего рода стратегической, я бы назвал ее "закрома закромов родины", без которой осуществление разноплановой селекционной работы будет невозможным", – подчеркнул Алексей Заварзин.Одна из основных задач — "реализовать единые принципы учета для всех ключевых генетических ресурсов или биоресурсных коллекций культурных растений. Этой теме был посвящен изданный год назад Указ Президента РФ Владимира Путина о создании Национального центра генетических ресурсов растений", — заключил Заварзин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика