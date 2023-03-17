https://ria.ru/20230317/sdelka-1858705256.html
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.03.2023
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
ООН надеется, что "продуктовая сделка", истекающая 18 марта, будет продлена, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:41
2023-03-17T19:41
2023-03-17T19:55
оон
зерновая сделка
россия
турция
украина
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
ООН, 17 мар – РИА Новости. ООН надеется, что "продуктовая сделка", истекающая 18 марта, будет продлена, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы очень надеемся, что инициатива будет продолжат действовать, корабли будут продолжать идти. Дискуссии продолжаются", - сказал Дюжаррик.Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230315/sdelka-1858156798.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, зерновая сделка, россия, турция, украина, стефан дюжаррик
ООН, зерновая сделка, Россия, Турция, Украина, Стефан Дюжаррик
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик надеется на продление зерновой сделки