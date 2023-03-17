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В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.03.2023
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13:01 17.03.2023 (обновлено: 13:11 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/sdelka-1858564020.html
В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки
В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки
Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:01
2023-03-17T13:11
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия продлевает сделку на 60 дней", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продлевается ли зерновая сделка и на сколько.Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления продуктовой сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.
https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки

В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки на 60 дней

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продлевает сделку на 60 дней", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продлевается ли зерновая сделка и на сколько.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.
При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления продуктовой сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.
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РоссияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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