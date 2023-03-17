В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки
В Кремле подтвердили информацию о продлении зерновой сделки на 60 дней
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продлевает сделку на 60 дней", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продлевается ли зерновая сделка и на сколько.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.
При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления продуктовой сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.