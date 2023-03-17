Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка
Кандидатами в набсовет Сбербанка стали Чернышенко, Силуанов и Орешкин
Стенд "Сбера". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для избрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости.
"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): помощник президента Российской Федерации М.С. Орешкин, министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов, заместитель председателя правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко", - сказано в документе.
Официально Сбербанк не раскрывает состав своего набсовета, однако из разосланных акционерам бюллетеней для голосования перед годовым собранием в 2022 году следует, что в его состав тогда вошли министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин, председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, глава банка Герман Греф и его первый замглавы Александр Ведяхин.
Также в набсовет вошли бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.