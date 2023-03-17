https://ria.ru/20230317/sberbank-1858578106.html

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка - РИА Новости, 17.03.2023

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Правительство РФ выдвинуло кандидатами для избрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:42

2023-03-17T13:42

2023-03-17T14:29

россия

сбербанк россии

экономика

антон силуанов

дмитрий чернышенко

максим орешкин

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для избрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости."Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): помощник президента Российской Федерации М.С. Орешкин, министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов, заместитель председателя правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко", - сказано в документе.Официально Сбербанк не раскрывает состав своего набсовета, однако из разосланных акционерам бюллетеней для голосования перед годовым собранием в 2022 году следует, что в его состав тогда вошли министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин, председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, глава банка Герман Греф и его первый замглавы Александр Ведяхин.Также в набсовет вошли бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

https://ria.ru/20230308/sberbank-1856616144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, сбербанк россии, экономика, антон силуанов, дмитрий чернышенко, максим орешкин, москва