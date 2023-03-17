https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858717391.html

Захарова высказалась о санкциях против Львовой-Беловой

Захарова высказалась о санкциях против Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023

Захарова высказалась о санкциях против Львовой-Беловой

Санкции и травля в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой - это признаки расчеловечивания либеральных диктатур, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:12

2023-03-17T21:12

2023-03-17T21:14

мария захарова

мария львова-белова

леонид рошаль

международный уголовный суд

нато

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Санкции и травля в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой - это признаки расчеловечивания либеральных диктатур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми. Но все к этому шло. Эксперименты "просвещенного Запада" по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена "мамы" и "папы" вырожденческими терминами "родитель А" и "родитель Б", пропаганда извращений среди несовершеннолетних - все это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах", - написала она в своем телеграм-канале. При этом, отметила Захарова, те страны, которые, как, например, Венгрия, пытаются сопротивляться внутри альянса, подвергаются настоящим гонениям. "Санкции и травля в отношения Леонида Рошаля и Марии Львовой-Беловой - признаки расчеловечивания либеральных диктатур", - подчеркнула она. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также Захарова подчеркнула, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. "С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - добавила она.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

https://ria.ru/20230317/mus-1858713254.html

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мария захарова, мария львова-белова, леонид рошаль, международный уголовный суд, нато, россия, в мире, санкции в отношении россии