Захарова высказалась о санкциях против Львовой-Беловой
Захарова назвала санкции против Львовой-Беловой расчеловечиванием либеральных диктатур
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Санкции и травля в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой - это признаки расчеловечивания либеральных диктатур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми. Но все к этому шло. Эксперименты "просвещенного Запада" по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена "мамы" и "папы" вырожденческими терминами "родитель А" и "родитель Б", пропаганда извращений среди несовершеннолетних - все это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах", - написала она в своем телеграм-канале.
При этом, отметила Захарова, те страны, которые, как, например, Венгрия, пытаются сопротивляться внутри альянса, подвергаются настоящим гонениям.
"Санкции и травля в отношения Леонида Рошаля и Марии Львовой-Беловой - признаки расчеловечивания либеральных диктатур", - подчеркнула она.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Также Захарова подчеркнула, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. "С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - добавила она.