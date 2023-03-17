https://ria.ru/20230317/samolety-1858581058.html

Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов

Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов - РИА Новости, 17.03.2023

Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов

Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей, сообщил в пятницу спикер РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:49

2023-03-17T13:49

2023-03-17T14:16

в мире

германия

польша

словакия

миг-29

германская демократическая республика (гдр)

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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей, сообщил в пятницу спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.Ранее в правительстве Германии сообщали, что вопрос о поставках немецких боевых самолетов Украине не стоит."Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то", - ответил Хебештрайт на вопрос, изменит ли правительство свою позицию по отношению к вопросу поставок истребителей после решения Словакии и Польши предоставить боевые самолеты Киеву.Он отметил, что неизвестно, стояли ли истребители модели МИГ-29, которые хотят поставить Польша и Словакия, когда-либо на вооружении ВВС ГДР, что означало бы необходимость согласования экспорта со стороны Германии."Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию", - подчеркнул он.Также Хебештрайт напомнил, что правительство Германии ранее согласовывало боевые поставки оборудования и оружия советского образца.

https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html

https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html

германия

польша

словакия

германская демократическая республика (гдр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, польша, словакия, миг-29, германская демократическая республика (гдр)