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Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
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13:49 17.03.2023 (обновлено: 14:16 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/samolety-1858581058.html
Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов
Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов
Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей, сообщил в пятницу спикер РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:49
2023-03-17T14:16
в мире
германия
польша
словакия
миг-29
германская демократическая республика (гдр)
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей, сообщил в пятницу спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.Ранее в правительстве Германии сообщали, что вопрос о поставках немецких боевых самолетов Украине не стоит."Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то", - ответил Хебештрайт на вопрос, изменит ли правительство свою позицию по отношению к вопросу поставок истребителей после решения Словакии и Польши предоставить боевые самолеты Киеву.Он отметил, что неизвестно, стояли ли истребители модели МИГ-29, которые хотят поставить Польша и Словакия, когда-либо на вооружении ВВС ГДР, что означало бы необходимость согласования экспорта со стороны Германии."Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию", - подчеркнул он.Также Хебештрайт напомнил, что правительство Германии ранее согласовывало боевые поставки оборудования и оружия советского образца.
https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html
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словакия
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в мире, германия, польша, словакия, миг-29, германская демократическая республика (гдр)
В мире, Германия, Польша, Словакия, МиГ-29, Германская Демократическая Республика (ГДР)
Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов

Германия не получала запросов на разрешение поставок самолетов, полученных Польшей из ГДР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей, сообщил в пятницу спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.
Ранее в правительстве Германии сообщали, что вопрос о поставках немецких боевых самолетов Украине не стоит.
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"Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то", - ответил Хебештрайт на вопрос, изменит ли правительство свою позицию по отношению к вопросу поставок истребителей после решения Словакии и Польши предоставить боевые самолеты Киеву.
Он отметил, что неизвестно, стояли ли истребители модели МИГ-29, которые хотят поставить Польша и Словакия, когда-либо на вооружении ВВС ГДР, что означало бы необходимость согласования экспорта со стороны Германии.
"Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию", - подчеркнул он.
Также Хебештрайт напомнил, что правительство Германии ранее согласовывало боевые поставки оборудования и оружия советского образца.
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