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Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости - РИА Новости, 17.03.2023
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12:56 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости - РИА Новости, 17.03.2023
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости
Региональные власти плохо анализируют ситуацию с тем, что мешает семьям иметь ребенка, стопроцентной нацеленности на повышение рождаемости не наблюдается,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:56
2023-03-17T12:56
татьяна голикова
общество
россия
ольга баталина
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Региональные власти плохо анализируют ситуацию с тем, что мешает семьям иметь ребенка, стопроцентной нацеленности на повышение рождаемости не наблюдается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Регионы не анализируют ситуацию, не погружаются в детали, которые связаны с тем, что происходит у них конкретно. Что происходит в конкретных лечебных учреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребенка", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Она с сожалением отметила, что нацеленности на повышение рождаемости на 100% не наблюдается. По словам Голиковой, из женщин, которые находятся в активном репродуктивном возрасте, которые способны рожать детей, только 6,8% в 2022 году прошли диспансеризацию. В свою очередь первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что для того, чтобы включить активно регионы в процессы по повышению рождаемости, было принято несколько решений. Так, в разрезе каждого региона будет сформирована линейка роста абсолютного числа рождений до 2030 года, Минтруд разработал методические рекомендации для этой работы, пояснила она. Все разработанные оценки демографического потенциала будут представлены на экспертизу в министерство труда, а затем будут разработаны региональные программы, уточнила Баталина.
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татьяна голикова, общество, россия, ольга баталина
Татьяна Голикова, Общество, Россия, Ольга Баталина
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости

Голикова: регионы плохо анализируют проблемы, связанные с повышением рождаемости

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Региональные власти плохо анализируют ситуацию с тем, что мешает семьям иметь ребенка, стопроцентной нацеленности на повышение рождаемости не наблюдается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Регионы не анализируют ситуацию, не погружаются в детали, которые связаны с тем, что происходит у них конкретно. Что происходит в конкретных лечебных учреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребенка", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она с сожалением отметила, что нацеленности на повышение рождаемости на 100% не наблюдается.
По словам Голиковой, из женщин, которые находятся в активном репродуктивном возрасте, которые способны рожать детей, только 6,8% в 2022 году прошли диспансеризацию.
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В свою очередь первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что для того, чтобы включить активно регионы в процессы по повышению рождаемости, было принято несколько решений. Так, в разрезе каждого региона будет сформирована линейка роста абсолютного числа рождений до 2030 года, Минтруд разработал методические рекомендации для этой работы, пояснила она.
Все разработанные оценки демографического потенциала будут представлены на экспертизу в министерство труда, а затем будут разработаны региональные программы, уточнила Баталина.
 
Татьяна ГоликоваОбществоРоссияОльга Баталина
 
 
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