https://ria.ru/20230317/robot-amfibiya-1858545875.html
Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва"
Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 17.03.2023
Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва"
Столичная компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) создала робота-амфибию для разведки и ликвидации... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:06
2023-03-17T12:06
2023-03-17T12:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичная компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) создала робота-амфибию для разведки и ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания СКТБ ПР, локализовавшая производство на территории столичной ОЭЗ, разработала многофункциональный роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Новый дистанционно управляемый робот способен погружаться на глубину до 4 метров и перемещать груз до 25 килограммов. Робота можно использовать и на суше - для разбора завалов."Робот с манипулятором способен проводить визуальную разведку на суше и в воде: спускаться по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений", – сказал заместитель генерального директора "СКТБ ПР" Илья Лаверычев.
https://ria.ru/20220908/moskva-1815333753.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии, Москва
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичная компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) создала робота-амфибию для разведки и ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Компания СКТБ ПР, локализовавшая производство на территории столичной ОЭЗ, разработала многофункциональный роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях", – отметил глава ведомства
, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Новый дистанционно управляемый робот способен погружаться на глубину до 4 метров и перемещать груз до 25 килограммов. Робота можно использовать и на суше - для разбора завалов.
"Робот с манипулятором способен проводить визуальную разведку на суше и в воде: спускаться по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений", – сказал заместитель генерального директора "СКТБ ПР" Илья Лаверычев.
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