https://ria.ru/20230317/robot-amfibiya-1858545875.html

Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 17.03.2023

Овчинский: робота-амфибию создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Столичная компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) создала робота-амфибию для разведки и ликвидации... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:06

2023-03-17T12:06

2023-03-17T12:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

технологии

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичная компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) создала робота-амфибию для разведки и ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания СКТБ ПР, локализовавшая производство на территории столичной ОЭЗ, разработала многофункциональный роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Новый дистанционно управляемый робот способен погружаться на глубину до 4 метров и перемещать груз до 25 килограммов. Робота можно использовать и на суше - для разбора завалов."Робот с манипулятором способен проводить визуальную разведку на суше и в воде: спускаться по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений", – сказал заместитель генерального директора "СКТБ ПР" Илья Лаверычев.

https://ria.ru/20220908/moskva-1815333753.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, технологии, москва