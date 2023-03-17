https://ria.ru/20230317/resurs-1858485651.html

В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада

В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада - РИА Новости, 17.03.2023

В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада

На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:59

2023-03-17T08:59

2023-03-17T10:32

в мире

цены на нефть

япония

украина

европа

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская газета Mainichi Shimbun.Сравнив нынешнюю ситуацию с топливным кризисом после четвертой арабо-израильской войны, поднявшим цены на нефть в несколько раз, авторы издания и опрошенные ими эксперты пришли к выводу, что мир нуждается в налаживании сотрудничества в важных для всех стран областях."В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Другими словами, это напрямую связано с экономической безопасностью", — пояснил журналистам консультант по стратегии управления Такахиро Судзуки.Другой эксперт, управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма также заявил, что глобальная фрагментация энергетического рынка может привести к новым скачкам цен.Во вторник министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка топлива и неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858364972.html

https://ria.ru/20230316/putin-1858312015.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, япония, украина, европа