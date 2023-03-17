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В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада - РИА Новости, 17.03.2023
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08:59 17.03.2023 (обновлено: 10:32 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/resurs-1858485651.html
В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада
В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада - РИА Новости, 17.03.2023
В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада
На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:59
2023-03-17T10:32
в мире
цены на нефть
япония
украина
европа
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская газета Mainichi Shimbun.Сравнив нынешнюю ситуацию с топливным кризисом после четвертой арабо-израильской войны, поднявшим цены на нефть в несколько раз, авторы издания и опрошенные ими эксперты пришли к выводу, что мир нуждается в налаживании сотрудничества в важных для всех стран областях."В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Другими словами, это напрямую связано с экономической безопасностью", — пояснил журналистам консультант по стратегии управления Такахиро Судзуки.Другой эксперт, управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма также заявил, что глобальная фрагментация энергетического рынка может привести к новым скачкам цен.Во вторник министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка топлива и неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858364972.html
https://ria.ru/20230316/putin-1858312015.html
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в мире, цены на нефть, япония, украина, европа
В мире, Цены на нефть, Япония, Украина, Европа
В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада

Mainichi Shimbun: из-за Украины страны Запада начнут воевать ради доступа к ресурсам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская газета Mainichi Shimbun.
Сравнив нынешнюю ситуацию с топливным кризисом после четвертой арабо-израильской войны, поднявшим цены на нефть в несколько раз, авторы издания и опрошенные ими эксперты пришли к выводу, что мир нуждается в налаживании сотрудничества в важных для всех стран областях.
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"В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Другими словами, это напрямую связано с экономической безопасностью", — пояснил журналистам консультант по стратегии управления Такахиро Судзуки.
Другой эксперт, управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма также заявил, что глобальная фрагментация энергетического рынка может привести к новым скачкам цен.
«
"Я думаю, что урок, который следует извлечь из этих двух кризисов, — один из них разразился 50 лет назад, а другой наблюдается сейчас — заключается в том, чтобы как следует поддерживать международное сотрудничество. Если забыть об этом, мы столкнемся с серьезными последствиями", — заявил Кояма.
Во вторник министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка топлива и неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль.
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