В Японии предрекли миру страшные последствия из-за действий Запада
Mainichi Shimbun: из-за Украины страны Запада начнут воевать ради доступа к ресурсам
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На фоне украинского кризиса и действий западных стран, ограничивших поставки российского топлива, миру угрожает новый конфликт из-за ресурсов, заявила японская газета Mainichi Shimbun.
Сравнив нынешнюю ситуацию с топливным кризисом после четвертой арабо-израильской войны, поднявшим цены на нефть в несколько раз, авторы издания и опрошенные ими эксперты пришли к выводу, что мир нуждается в налаживании сотрудничества в важных для всех стран областях.
Другой эксперт, управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма также заявил, что глобальная фрагментация энергетического рынка может привести к новым скачкам цен.
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"Я думаю, что урок, который следует извлечь из этих двух кризисов, — один из них разразился 50 лет назад, а другой наблюдается сейчас — заключается в том, чтобы как следует поддерживать международное сотрудничество. Если забыть об этом, мы столкнемся с серьезными последствиями", — заявил Кояма.
Во вторник министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка топлива и неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль.