https://ria.ru/20230317/rekonstruktsiya-1858529141.html
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2023
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:37
2023-03-17T11:37
2023-03-17T11:37
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дмитров
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках работ было восстановлено 7,7 километра водоснабжающих каналов. После ввода в эксплуатацию десятой очереди застройщик планирует получить разрешение на строительство одиннадцатой, завершающей очереди реконструкции."Застройщик провёл спрямление русла реки Старая Яхрома – это позволило присоединить 600 гектаров земли, к которым были проложены новые эксплуатационные дороги. Реконструкции также подверглись дамба и оросительная насосная станция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858259575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дмитров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров