https://ria.ru/20230317/rekonstruktsiya-1858529141.html

Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье

Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2023

Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье

Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:37

2023-03-17T11:37

2023-03-17T11:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках работ было восстановлено 7,7 километра водоснабжающих каналов. После ввода в эксплуатацию десятой очереди застройщик планирует получить разрешение на строительство одиннадцатой, завершающей очереди реконструкции."Застройщик провёл спрямление русла реки Старая Яхрома – это позволило присоединить 600 гектаров земли, к которым были проложены новые эксплуатационные дороги. Реконструкции также подверглись дамба и оросительная насосная станция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858259575.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дмитров