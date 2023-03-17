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Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:37 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/rekonstruktsiya-1858529141.html
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2023
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:37
2023-03-17T11:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках работ было восстановлено 7,7 километра водоснабжающих каналов. После ввода в эксплуатацию десятой очереди застройщик планирует получить разрешение на строительство одиннадцатой, завершающей очереди реконструкции."Застройщик провёл спрямление русла реки Старая Яхрома – это позволило присоединить 600 гектаров земли, к которым были проложены новые эксплуатационные дороги. Реконструкции также подверглись дамба и оросительная насосная станция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858259575.html
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московская область (подмосковье), дмитров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров

Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы провели в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Минжилполитики МОРеконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров
Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба Минжилполитики МО
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Реконструкцию мелиоративных систем Яхромской поймы завершили в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
В рамках работ было восстановлено 7,7 километра водоснабжающих каналов. После ввода в эксплуатацию десятой очереди застройщик планирует получить разрешение на строительство одиннадцатой, завершающей очереди реконструкции.
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"Застройщик провёл спрямление русла реки Старая Яхрома – это позволило присоединить 600 гектаров земли, к которым были проложены новые эксплуатационные дороги. Реконструкции также подверглись дамба и оросительная насосная станция", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дмитров
 
 
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