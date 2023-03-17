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Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 17.03.2023 (обновлено: 14:45 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/pvo-1858593672.html
Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.03.2023
Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У",... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:21
2023-03-17T14:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
рубежное
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У".Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской народной республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
рубежное
украина
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Минобороны о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
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херсонская область , рубежное, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Рубежное, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"

Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У".
Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской народной республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРубежноеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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