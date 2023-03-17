https://ria.ru/20230317/pvo-1858593672.html

Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.03.2023

Российская ПВО за сутки уничтожила 14 украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У",... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:21

2023-03-17T14:21

2023-03-17T14:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

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вооруженные силы рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У".Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской народной республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

рубежное

украина

луганская народная республика

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Минобороны о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства. 2023-03-17T14:21 true PT3M34S

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херсонская область , рубежное, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика