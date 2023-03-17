https://ria.ru/20230317/pushilin-1858716034.html
Пушилин заявил, что России все равно, какие решения примет МУС
Пушилин заявил, что России все равно, какие решения примет МУС - РИА Новости, 17.03.2023
Пушилин заявил, что России все равно, какие решения примет МУС
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) лишь усилит консолидацию общества в поддержку... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:59
2023-03-17T20:59
2023-03-17T21:09
россия
международный уголовный суд
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
мария львова-белова
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) лишь усилит консолидацию общества в поддержку президента России Владимира Путина, а также говорит о заслугах детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой."Имя уполномоченного по правам детей, которая не раз спасала их в Донбассе, говорит об особых заслугах. А консолидация общества в поддержку Владимира Владимировича станет еще активнее. Хотя, может, МУС для этого и старался?" - написал Пушилин в телеграм-канале.Он также отметил, что России все равно, какие решения примет МУС, так же, как "Китаю, Индии, Ирану, Израилю и даже США, которые тоже отказались от участия в МУС".Врио главы ДНР полагает, что причина такого решения организации может крыться "не только в медийном выхлопе или даже не в отвлечении от проигрышного положения украинских вооруженных формирований в Артемовске", а также не в попытке сорвать возможные переговоры."Россия стремительно наращивает позиции по всему миру: Африка и Латинская Америка в числе самых охотно отвечающих континентов на предложения о равном партнерстве и взаимопомощи. При этом если на карту посмотреть, то большинство стран – участников Римского статута как раз там и расположены. Так что, видится, что у Европы сильная изжога и даже некая истерика насчет нашего влияния и ее изоляции. Раз они уже начали такими клоунскими методами пытаться поставить ультиматумы членам Римского статута о выборе стороны", - добавил он.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
https://ria.ru/20230317/arest-1858698074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный уголовный суд, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Международный уголовный суд, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Пушилин заявил, что России все равно, какие решения примет МУС
Пушилин заявил, что России, так же, как и США, все равно, какие решения примет МУС