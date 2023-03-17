https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html

Британцы задали США неудобные вопросы после инцидента с беспилотником

Британцы задали США неудобные вопросы после инцидента с беспилотником - РИА Новости, 17.03.2023

Британцы задали США неудобные вопросы после инцидента с беспилотником

Читатели британской газеты The Times раскритиковали США из-за использования своей военной техники над Черным морем, обвинив их в попытках провоцировать Россию. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:45

2023-03-17T13:45

2023-03-17T14:39

в мире

россия

сша

украина

нато

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали США из-за использования своей военной техники над Черным морем, обвинив их в попытках провоцировать Россию.Пользователи портала считают, что подобные действия могут привести к достаточно плачевным последствиям."Вы можете гарантировать, что ядерной войны не будет? Готовы рисковать жизнями сотен миллионов людей просто потому, что сочли все это бахвальством? Вы хоть понимаете, что кнопки обратной перемотки нет, если вдруг ошибетесь?" — спросил Mark Ripon."Если беспилотники собирают разведывательную информацию для Киева из международного воздушного пространства, то я могу понять, если Россия сочтет их законной целью — как и тяжелое вооружение, что НАТО поставляет Украине", — отметил Simon Harris."И какова цель этой безумной эскалации? Великобритания будет полностью разрушена. Европа, Россия, США и Канада разбомбят друг друга в каменный век", — пожаловался Peter Taylor.В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html

https://ria.ru/20230317/dron-1858541037.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, нато, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)