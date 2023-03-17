Британцы задали США неудобные вопросы после инцидента с беспилотником
Читатели The Times обвинили НАТО в опасной провокации против России с применением БПЛА
© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Joseph PaganБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на посадочной площадке в боевом центре морской пехоты в Калифорнии
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на посадочной площадке в боевом центре морской пехоты в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали США из-за использования своей военной техники над Черным морем, обвинив их в попытках провоцировать Россию.
Пользователи портала считают, что подобные действия могут привести к достаточно плачевным последствиям.
"Вы можете гарантировать, что ядерной войны не будет? Готовы рисковать жизнями сотен миллионов людей просто потому, что сочли все это бахвальством? Вы хоть понимаете, что кнопки обратной перемотки нет, если вдруг ошибетесь?" — спросил Mark Ripon.
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"НАТО невероятным образом провоцирует Россию. Удивительно, что Путин не отреагировал на действия НАТО на Украине еще резче", — прокомментировал Michael Brazier.
"Если беспилотники собирают разведывательную информацию для Киева из международного воздушного пространства, то я могу понять, если Россия сочтет их законной целью — как и тяжелое вооружение, что НАТО поставляет Украине", — отметил Simon Harris.
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"Русские наезжают на США, потому что те стали непосредственными участниками этого конфликта. Сложность боевых действий на море заключается в том, чтобы обнаружить и опознать вражеские корабли. США помогли с этим Украине, которая взяла и потопила российский крейсер. Я удивлен, что Россия мирилась с этим так долго. Мы должны стремиться к миру, а не к третьей мировой", — написал Simon Cant.
"И какова цель этой безумной эскалации? Великобритания будет полностью разрушена. Европа, Россия, США и Канада разбомбят друг друга в каменный век", — пожаловался Peter Taylor.
В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.
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