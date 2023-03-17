Рейтинг@Mail.ru
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/probatsiya-1858558414.html
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:42
2023-03-17T12:42
общество
россия
дмитрий медведев
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. На заседании коллегии Минюста он назвал принятие этого закона важным событием, направленным на гуманизацию российского законодательства. "Этот закон долго обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал Медведев. Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации

Медведев поручил до конца года сформировать нормативную базу для закона о пробации

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации.
На заседании коллегии Минюста он назвал принятие этого закона важным событием, направленным на гуманизацию российского законодательства. "Этот закон долго обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал Медведев.
Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных
6 февраля, 11:00
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала