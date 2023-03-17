https://ria.ru/20230317/probatsiya-1858558414.html

Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации

Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации - РИА Новости, 17.03.2023

Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:42

2023-03-17T12:42

2023-03-17T12:42

общество

россия

дмитрий медведев

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. На заседании коллегии Минюста он назвал принятие этого закона важным событием, направленным на гуманизацию российского законодательства. "Этот закон долго обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал Медведев. Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий медведев, министерство юстиции рф (минюст россии)