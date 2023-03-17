https://ria.ru/20230317/probatsiya-1858558414.html
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:42
2023-03-17T12:42
2023-03-17T12:42
общество
россия
дмитрий медведев
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации. На заседании коллегии Минюста он назвал принятие этого закона важным событием, направленным на гуманизацию российского законодательства. "Этот закон долго обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал Медведев. Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Медведев поручил сформировать нормативную базу для закона о пробации
Медведев поручил до конца года сформировать нормативную базу для закона о пробации
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал окончательно сформировать в этом году нормативную базу для начала работы закона о пробации.
На заседании коллегии Минюста он назвал принятие этого закона важным событием, направленным на гуманизацию российского законодательства. "Этот закон долго обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал Медведев.
Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных