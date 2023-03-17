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В России пересмотрят показатели по экономическим статьям Уголовного кодекса - РИА Новости, 17.03.2023
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03:10 17.03.2023 (обновлено: 03:13 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/prestupleniya-1858469559.html
В России пересмотрят показатели по экономическим статьям Уголовного кодекса
В России пересмотрят показатели по экономическим статьям Уголовного кодекса - РИА Новости, 17.03.2023
В России пересмотрят показатели по экономическим статьям Уголовного кодекса
Правительство России поддержало идею пересмотра количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующих тяжесть преступлений,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T03:10
2023-03-17T03:13
россия
сардана авксентьева
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство России поддержало идею пересмотра количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующих тяжесть преступлений, сообщила РИА Новости замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с кабминомВ партии "Новые люди" пояснили, что индексация количественных показателей по ряду статей переведет, например, особо тяжкие преступления в разряд средней тяжести и так далее.К примеру, если сегодня по какой-либо статье квалифицирующим значением является цифра 5 миллионов рублей, устанавливая, что неуплата недоимок выше такой суммы является преступлением особой тяжести, то при повышении значения до 10 миллионов наказание перейдет в разряд уже средней тяжести.
https://ria.ru/20230316/dekriminalizatsiya-1858381302.html
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россия, сардана авксентьева, госдума рф, общество
Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Общество
В России пересмотрят показатели по экономическим статьям Уголовного кодекса

Кабмин одобрил изменения значений по определению тяжести экономических преступлений

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкСардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Сардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Сардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство России поддержало идею пересмотра количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующих тяжесть преступлений, сообщила РИА Новости замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с кабмином
«
"Мы давно обсуждаем с правительством это повышение количественных значений для квалификации тяжести экономических преступлений. Эти значения по большинству статей не индексировались с 2016 года и давно потеряли актуальность", - сказала она, отметив, что кабмин поддержал идею их пересмотра.
В партии "Новые люди" пояснили, что индексация количественных показателей по ряду статей переведет, например, особо тяжкие преступления в разряд средней тяжести и так далее.
К примеру, если сегодня по какой-либо статье квалифицирующим значением является цифра 5 миллионов рублей, устанавливая, что неуплата недоимок выше такой суммы является преступлением особой тяжести, то при повышении значения до 10 миллионов наказание перейдет в разряд уже средней тяжести.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений
Вчера, 17:21
 
РоссияСардана АвксентьеваГосдума РФОбщество
 
 
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