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Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров - РИА Новости, 17.03.2023
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10:36 17.03.2023 (обновлено: 11:28 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/pozhar-1858507983.html
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров - РИА Новости, 17.03.2023
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров
Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров, сообщила пресс-служба заповедника. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:36
2023-03-17T11:28
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров, сообщила пресс-служба заповедника. На месте работают 31 человек и 16 единиц техники. "Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении. Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения. Пожар начался на Обжоровском участке в ночь на четверг. К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров. Астраханский государственный заповедник организовали в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков — Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
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происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров

Площадь пожара в Астраханском заповеднике к утру достигла восьми тысяч гектаров

© Фото : Астраханский биосферный заповедник / TelegramПожар в Астраханском заповеднике
Пожар в Астраханском заповеднике - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Астраханский биосферный заповедник / Telegram
Пожар в Астраханском заповеднике
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров, сообщила пресс-служба заповедника.
«

"По состоянию на 9:00, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около восьми тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь", — говорится в материале.

На месте работают 31 человек и 16 единиц техники.
"Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении.
Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения.
Пожар начался на Обжоровском участке в ночь на четверг. К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров.
Астраханский государственный заповедник организовали в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков — Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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