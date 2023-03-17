https://ria.ru/20230317/pozhar-1858507983.html

Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров

Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров - РИА Новости, 17.03.2023

Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла восьми тысяч гектаров

Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров, сообщила пресс-служба заповедника. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:36

2023-03-17T10:36

2023-03-17T11:28

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров, сообщила пресс-служба заповедника. На месте работают 31 человек и 16 единиц техники. "Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении. Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения. Пожар начался на Обжоровском участке в ночь на четверг. К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров. Астраханский государственный заповедник организовали в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков — Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858297242.html

астраханская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область