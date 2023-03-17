https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.03.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:59

2023-03-17T13:59

2023-03-17T14:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, в ходе активных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30", - отметили в министерстве."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика