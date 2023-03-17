https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:59
2023-03-17T13:59
2023-03-17T14:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, в ходе активных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30", - отметили в министерстве."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях