https://ria.ru/20230317/politseyskiy-1858731949.html

На манифестации в Париже ранили полицейского

На манифестации в Париже ранили полицейского - РИА Новости, 17.03.2023

На манифестации в Париже ранили полицейского

На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:28

2023-03-17T23:28

2023-03-17T23:28

париж

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. На акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Радикалы начали ломать ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации. Ранее протестующие устроили на площади большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением Макрона. На площади Согласия проходит спонтанный митинг против пенсионной реформы, на нем собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc. Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с роста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.

https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html

париж

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cтихийный митинг против пенсионной реформы в Париже Несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы в Париже, доступ к зданию парламента перекрыт водометами, протестующие сооружают баррикады 2023-03-17T23:28 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

париж, в мире, франция, эммануэль макрон