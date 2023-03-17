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На манифестации в Париже ранили полицейского - РИА Новости, 17.03.2023
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23:28 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/politseyskiy-1858731949.html
На манифестации в Париже ранили полицейского
На манифестации в Париже ранили полицейского - РИА Новости, 17.03.2023
На манифестации в Париже ранили полицейского
На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:28
2023-03-17T23:28
париж
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. На акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Радикалы начали ломать ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации. Ранее протестующие устроили на площади большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением Макрона. На площади Согласия проходит спонтанный митинг против пенсионной реформы, на нем собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc. Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с роста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Cтихийный митинг против пенсионной реформы в Париже
Несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы в Париже, доступ к зданию парламента перекрыт водометами, протестующие сооружают баррикады
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РИА Новости
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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париж, в мире, франция, эммануэль макрон
Париж, В мире, Франция, Эммануэль Макрон
На манифестации в Париже ранили полицейского

На акции в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости.
На акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Радикалы начали ломать ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками.
Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские.
Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации.
Ранее протестующие устроили на площади большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением Макрона.
На площади Согласия проходит спонтанный митинг против пенсионной реформы, на нем собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc.
Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с роста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри.
На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами.
Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
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