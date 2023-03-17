https://ria.ru/20230317/politseyskiy-1858731949.html
На манифестации в Париже ранили полицейского
На манифестации в Париже ранили полицейского - РИА Новости, 17.03.2023
На манифестации в Париже ранили полицейского
На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:28
2023-03-17T23:28
2023-03-17T23:28
париж
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франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости. На акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Радикалы начали ломать ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации. Ранее протестующие устроили на площади большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением Макрона. На площади Согласия проходит спонтанный митинг против пенсионной реформы, на нем собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc. Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с роста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Cтихийный митинг против пенсионной реформы в Париже
Несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы в Париже, доступ к зданию парламента перекрыт водометами, протестующие сооружают баррикады
2023-03-17T23:28
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире, франция, эммануэль макрон
Париж, В мире, Франция, Эммануэль Макрон
На манифестации в Париже ранили полицейского
На акции в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На манифестации в Париже в ходе стычек радикалов и стражей правопорядка ранили полицейского, передаёт корреспондент РИА Новости.
На акции против пенсионной реформы в Париже
начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Радикалы начали ломать ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками.
Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские.
Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации.
Ранее протестующие устроили на площади большой костёр, в котором жгли велосипеды и заграждения. Там же они сожгли картонную куклу с изображением Макрона.
На площади Согласия проходит спонтанный митинг против пенсионной реформы, на нем собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон
, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc.
Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с роста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри.
На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами.
Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки