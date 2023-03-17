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Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем

Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем - РИА Новости, 17.03.2023

Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем

По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:05

2023-03-17T13:05

2023-03-17T13:05

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщается на сайте компании.Железнодорожный состав отправится в путь 24 марта. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах", когда ночью туристы находятся в дороге, а днем осматривают достопримечательности города. Возвращение домой – 27 марта. Аналогичный маршрут в эти же даты РЖД запускает из Пензы.Стоимость для взрослого – около 16 тысяч рублей, для ребенка – почти 14 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230316/abkhaziya-1858259465.html

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новости - туризм, саратов, нижний новгород, ярославль, ржд, отдых в россии, достопримечательности