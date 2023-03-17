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Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
13:05 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/poezd-1858565129.html
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем - РИА Новости, 17.03.2023
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем
По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T13:05
туризм
новости - туризм
саратов
нижний новгород
ярославль
ржд
отдых в россии
достопримечательности
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщается на сайте компании.Железнодорожный состав отправится в путь 24 марта. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах", когда ночью туристы находятся в дороге, а днем осматривают достопримечательности города. Возвращение домой – 27 марта. Аналогичный маршрут в эти же даты РЖД запускает из Пензы.Стоимость для взрослого – около 16 тысяч рублей, для ребенка – почти 14 тысяч рублей.
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новости - туризм, саратов, нижний новгород, ярославль, ржд, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, РЖД, отдых в России, Достопримечательности
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем

РЖД: новый круизный поезд в марте соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщается на сайте компании.
Железнодорожный состав отправится в путь 24 марта. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах", когда ночью туристы находятся в дороге, а днем осматривают достопримечательности города. Возвращение домой – 27 марта. Аналогичный маршрут в эти же даты РЖД запускает из Пензы.
Стоимость для взрослого – около 16 тысяч рублей, для ребенка – почти 14 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмСаратовНижний НовгородЯрославльРЖДотдых в РоссииДостопримечательности
 
 
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