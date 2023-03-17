https://ria.ru/20230317/poezd-1858565129.html
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем - РИА Новости, 17.03.2023
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем
По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T13:05
2023-03-17T13:05
туризм
новости - туризм
саратов
нижний новгород
ярославль
ржд
отдых в россии
достопримечательности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807709958_0:250:3077:1981_1920x0_80_0_0_1ba788ae53146e95def3c54cc5adaa36.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По просьбе туроператоров РЖД назначила круизный поезд, который позволит жителям Саратова познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщается на сайте компании.Железнодорожный состав отправится в путь 24 марта. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах", когда ночью туристы находятся в дороге, а днем осматривают достопримечательности города. Возвращение домой – 27 марта. Аналогичный маршрут в эти же даты РЖД запускает из Пензы.Стоимость для взрослого – около 16 тысяч рублей, для ребенка – почти 14 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230316/abkhaziya-1858259465.html
саратов
нижний новгород
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807709958_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_089eaf2e9817e26988e0dc36ba1784ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, саратов, нижний новгород, ярославль, ржд, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, РЖД, отдых в России, Достопримечательности
Новый туристический поезд соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем
РЖД: новый круизный поезд в марте соединит Саратов с Нижним Новгородом и Ярославлем