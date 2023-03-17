https://ria.ru/20230317/podzhog-1858541324.html

Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе

Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе - РИА Новости, 17.03.2023

Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании поджога, устроенного в Подмосковье слесарем из мести за увольнение,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:55

2023-03-17T11:55

2023-03-17T11:56

александр бастрыкин

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании поджога, устроенного в Подмосковье слесарем из мести за увольнение, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данным Следственного комитета, накануне житель Подмосковья, работающий слесарем управляющей компании, которого решили уволить, "пришел на работу, облил горючей жидкостью и поджег здание, где в это время находились четыре человека". Пострадавшие с ожогами различной степени госпитализированы, поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, а также умышленного уничтожения имущества. "Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУСК по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230227/altay-1854672899.html

https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

александр бастрыкин, московская область (подмосковье), россия, происшествия