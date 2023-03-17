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Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе - РИА Новости, 17.03.2023
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11:55 17.03.2023 (обновлено: 11:56 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/podzhog-1858541324.html
Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе
Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе - РИА Новости, 17.03.2023
Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании поджога, устроенного в Подмосковье слесарем из мести за увольнение,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:55
2023-03-17T11:56
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании поджога, устроенного в Подмосковье слесарем из мести за увольнение, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данным Следственного комитета, накануне житель Подмосковья, работающий слесарем управляющей компании, которого решили уволить, "пришел на работу, облил горючей жидкостью и поджег здание, где в это время находились четыре человека". Пострадавшие с ожогами различной степени госпитализированы, поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, а также умышленного уничтожения имущества. "Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУСК по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230227/altay-1854672899.html
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александр бастрыкин, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе

Глава СК Бастрыкин запросил доклад о поджоге, устроенном слесарем из мести за увольнение

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании поджога, устроенного в Подмосковье слесарем из мести за увольнение, сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным Следственного комитета, накануне житель Подмосковья, работающий слесарем управляющей компании, которого решили уволить, "пришел на работу, облил горючей жидкостью и поджег здание, где в это время находились четыре человека".
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Пострадавшие с ожогами различной степени госпитализированы, поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, а также умышленного уничтожения имущества.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУСК по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
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Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
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