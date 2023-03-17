https://ria.ru/20230317/podmoskove-1858543452.html
Более 300 километров линий электропередачи отремонтируют в Подмосковье
Более 300 километров линий электропередачи отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2023
Более 300 километров линий электропередачи отремонтируют в Подмосковье
Энергетики Московской области запланировали до конца года отремонтировать 316 километров линий электропередачи на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Энергетики Московской области запланировали до конца года отремонтировать 316 километров линий электропередачи на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.В течение года будут модернизированы как кабельные, так и воздушные линии электропередачи. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, территориальные сетевые компании Подмосковья ежегодно реализуют в регионе программу капитального ремонта электросетевого хозяйства."В 2023 году в рамках программы "Мособлэнерго" отремонтирует 282 здания и заменит оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. От веток деревьев и кустарников расчистит 228 гектаров охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230317/rekonstruktsiya-1858529141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")