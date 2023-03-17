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Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах - РИА Новости, 17.03.2023
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах
и. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:06
2023-03-17T11:06
2023-03-17T11:06
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику "Инвестком М2". Объем инвестиций в строительство составил 350 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в городском округе 49 рабочих мест."Разгрузочно-погрузочная зона позволит одновременно принимать до 25 фур. На прилегающей территории оборудована парковка для грузового и легкового автотранспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230316/predprinimateli-1858434525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Экономика