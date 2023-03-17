https://ria.ru/20230317/podmoskove-1858519108.html

Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах

Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах - РИА Новости, 17.03.2023

Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах

и. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:06

2023-03-17T11:06

2023-03-17T11:06

новости подмосковья

мытищи

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику "Инвестком М2". Объем инвестиций в строительство составил 350 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в городском округе 49 рабочих мест."Разгрузочно-погрузочная зона позволит одновременно принимать до 25 фур. На прилегающей территории оборудована парковка для грузового и легкового автотранспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230316/predprinimateli-1858434525.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мытищи, московская область (подмосковье), экономика