Рейтинг@Mail.ru
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:06 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/podmoskove-1858519108.html
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах - РИА Новости, 17.03.2023
Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах
и. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:06
2023-03-17T11:06
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858520045_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_285acc87673cd1dba7ed54b78bf32431.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику "Инвестком М2". Объем инвестиций в строительство составил 350 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в городском округе 49 рабочих мест."Разгрузочно-погрузочная зона позволит одновременно принимать до 25 фур. На прилегающей территории оборудована парковка для грузового и легкового автотранспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230316/predprinimateli-1858434525.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858520045_134:0:1158:768_1920x0_80_0_0_0b261c3ff271641c09ccca9374ebc639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мытищи, московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Экономика

Складской комплекс площадью 8,5 тысяч "квадратов" построили в Мытищах

© Министерство жилищной политики Московской областиПроект складского комплекса А-класса в городском округе Мытищи
Проект складского комплекса А-класса в городском округе Мытищи
© Министерство жилищной политики Московской области
Проект складского комплекса А-класса в городском округе Мытищи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Складской комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров построили в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику "Инвестком М2". Объем инвестиций в строительство составил 350 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в городском округе 49 рабочих мест.
Мужчина делает записи на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек
Вчера, 20:23
"Разгрузочно-погрузочная зона позволит одновременно принимать до 25 фур. На прилегающей территории оборудована парковка для грузового и легкового автотранспорта", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМытищиМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала