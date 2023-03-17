https://ria.ru/20230317/podgotovka-1858530133.html

Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля

Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля - РИА Новости, 17.03.2023

Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля

Подготовка к следующему зимнему сезону начнется в Москве с середины апреля, при этом отопительный сезон будет окончен не раньше, чем по истечении пяти суток со... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:29

2023-03-17T11:29

2023-03-17T11:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подготовка к следующему зимнему сезону начнется в Москве с середины апреля, при этом отопительный сезон будет окончен не раньше, чем по истечении пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Начнем с того, что работа, связанная с подготовкой к проведению различных мероприятий, связанных с надежностью ресурсоснабжения у нас ведется в течение всего года... Но календарный период подготовки к прохождению следующего зимнего периода начнется с середины апреля", - сказал Бирюков. При этом он отметил, что окончание отопительного сезона происходит тогда, когда в течение 5 суток на улице среднесуточная температура будет плюс 8 и выше. "Но, безусловно, иногда и отступаем от этих правил в пользу пожелания москвичей. Иногда вроде бы плюс 8 и выше, но еще холодновато, через несколько дней может наступить холодный период, поэтому по решению мэра всегда принимается решение в пользу пожелания москвичей", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков