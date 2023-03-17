https://ria.ru/20230317/podgotovka-1858530133.html
Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля
Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля
Подготовка к следующему зимнему сезону начнется в Москве с середины апреля, при этом отопительный сезон будет окончен не раньше, чем по истечении пяти суток со... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:29
2023-03-17T11:29
2023-03-17T11:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подготовка к следующему зимнему сезону начнется в Москве с середины апреля, при этом отопительный сезон будет окончен не раньше, чем по истечении пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Начнем с того, что работа, связанная с подготовкой к проведению различных мероприятий, связанных с надежностью ресурсоснабжения у нас ведется в течение всего года... Но календарный период подготовки к прохождению следующего зимнего периода начнется с середины апреля", - сказал Бирюков. При этом он отметил, что окончание отопительного сезона происходит тогда, когда в течение 5 суток на улице среднесуточная температура будет плюс 8 и выше. "Но, безусловно, иногда и отступаем от этих правил в пользу пожелания москвичей. Иногда вроде бы плюс 8 и выше, но еще холодновато, через несколько дней может наступить холодный период, поэтому по решению мэра всегда принимается решение в пользу пожелания москвичей", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подготовка к следующему зимнему сезону начнется в Москве с середины апреля, при этом отопительный сезон будет окончен не раньше, чем по истечении пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Начнем с того, что работа, связанная с подготовкой к проведению различных мероприятий, связанных с надежностью ресурсоснабжения у нас ведется в течение всего года... Но календарный период подготовки к прохождению следующего зимнего периода начнется с середины апреля", - сказал Бирюков
.
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При этом он отметил, что окончание отопительного сезона происходит тогда, когда в течение 5 суток на улице среднесуточная температура будет плюс 8 и выше. "Но, безусловно, иногда и отступаем от этих правил в пользу пожелания москвичей. Иногда вроде бы плюс 8 и выше, но еще холодновато, через несколько дней может наступить холодный период, поэтому по решению мэра всегда принимается решение в пользу пожелания москвичей", - добавил заммэра.