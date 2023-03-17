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Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98% - РИА Новости, 17.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:47 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/platezhi-1858537462.html
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98% - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%
Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Москвичи платят коммунальные услуги вовремя, уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98%, это высокий показатель. Вместе с тем, конечно, есть и отдельные граждане, которые не вовремя производят оплату, ведется соответствующая претензионная работа. Но совместными усилиями, совместным пониманием и того, кто платит за услуги, и того, кто предоставляет эти услуги, решаются эти вопросы", - сказал Бирюков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Москвичи платят коммунальные услуги вовремя, уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98%, это высокий показатель. Вместе с тем, конечно, есть и отдельные граждане, которые не вовремя производят оплату, ведется соответствующая претензионная работа. Но совместными усилиями, совместным пониманием и того, кто платит за услуги, и того, кто предоставляет эти услуги, решаются эти вопросы", - сказал Бирюков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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