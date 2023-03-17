https://ria.ru/20230317/platezhi-1858537462.html

Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%

Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98% - РИА Новости, 17.03.2023

Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%

Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:47

2023-03-17T11:47

2023-03-17T11:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Москвичи платят коммунальные услуги вовремя, уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98%, это высокий показатель. Вместе с тем, конечно, есть и отдельные граждане, которые не вовремя производят оплату, ведется соответствующая претензионная работа. Но совместными усилиями, совместным пониманием и того, кто платит за услуги, и того, кто предоставляет эти услуги, решаются эти вопросы", - сказал Бирюков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230316/moskva-1858231947.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва