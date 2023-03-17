https://ria.ru/20230317/platezhi-1858537462.html
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98% - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: уровень сбора платежей по комуслугам в Москве составляет 98%
Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень сбора платежей по коммунальным услугам в столице составляет 98%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Москвичи платят коммунальные услуги вовремя, уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98%, это высокий показатель. Вместе с тем, конечно, есть и отдельные граждане, которые не вовремя производят оплату, ведется соответствующая претензионная работа. Но совместными усилиями, совместным пониманием и того, кто платит за услуги, и того, кто предоставляет эти услуги, решаются эти вопросы", - сказал Бирюков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230316/moskva-1858231947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва