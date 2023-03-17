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В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне
В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне - РИА Новости, 17.03.2023
В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне
США и Китай пока не согласовывают детали проведения контактов на высшем уровне, однако планы президента Джо Байдена провести разговор с председателем Си... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:53
2023-03-17T17:53
2023-03-17T17:54
в мире
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си цзиньпин
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и Китай пока не согласовывают детали проведения контактов на высшем уровне, однако планы президента Джо Байдена провести разговор с председателем Си Цзиньпином остаются в силе, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент (Байден) заявил, что хочет провести переговоры с председателем Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Мы будем прорабатывать данный вопрос, но, насколько мне известно, мы пока не связывались с китайской стороной для согласования деталей данных контактов", - сказал Кирби в ходе брифинга. Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что дата новой беседы Си Цзиньпина и Джо Байдена еще не намечена.
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в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, джон кирби, китай
В мире, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Джон Кирби, Китай
В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне
Белый дом: США и Китай пока не согласовывают детали проведения контактов на высшем уровне