https://ria.ru/20230317/peregovory-1858674931.html

В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне

В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне - РИА Новости, 17.03.2023

В Белом доме рассказали о возможных контактах Китая и США на высшем уровне

США и Китай пока не согласовывают детали проведения контактов на высшем уровне, однако планы президента Джо Байдена провести разговор с председателем Си... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:53

2023-03-17T17:53

2023-03-17T17:54

в мире

сша

джо байден

си цзиньпин

джон кирби

китай

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и Китай пока не согласовывают детали проведения контактов на высшем уровне, однако планы президента Джо Байдена провести разговор с председателем Си Цзиньпином остаются в силе, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент (Байден) заявил, что хочет провести переговоры с председателем Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Мы будем прорабатывать данный вопрос, но, насколько мне известно, мы пока не связывались с китайской стороной для согласования деталей данных контактов", - сказал Кирби в ходе брифинга. Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что дата новой беседы Си Цзиньпина и Джо Байдена еще не намечена.

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

сша

китай

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в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, джон кирби, китай