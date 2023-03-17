https://ria.ru/20230317/pensii-1858708720.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 17.03.2023
В России проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:59
2023-03-17T19:59
2023-03-17T20:35
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.Как заявляли в Минтруде, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы населения с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на десять процентов и с 1 апреля 2023-го — еще на 3,3 процента. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 процента, подчеркнули в пресс-службе.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
https://ria.ru/20230315/pensii-1857997560.html
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россия, общество
В России проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано
на интернет-портале правовой информации.
«
"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять процентов. Такое постановление утвердило правительство", — пояснили в пресс-службе Минтруда.
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.
Как заявляли в Минтруде, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы населения с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на десять процентов и с 1 апреля 2023-го — еще на 3,3 процента. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 процента, подчеркнули в пресс-службе.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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