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В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 17.03.2023
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19:59 17.03.2023 (обновлено: 20:35 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/pensii-1858708720.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 17.03.2023
В России проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:59
2023-03-17T20:35
россия
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.Как заявляли в Минтруде, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы населения с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на десять процентов и с 1 апреля 2023-го — еще на 3,3 процента. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 процента, подчеркнули в пресс-службе.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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россия, общество
Россия, Общество
В России проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять процентов. Такое постановление утвердило правительство", — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.
Как заявляли в Минтруде, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы населения с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на десять процентов и с 1 апреля 2023-го — еще на 3,3 процента. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 процента, подчеркнули в пресс-службе.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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