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Путин принял отставку губернатора Смоленской области
Путин принял отставку губернатора Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023
Путин принял отставку губернатора Смоленской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Островского по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:48
2023-03-17T19:48
2023-03-17T20:12
политика
смоленская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Островского по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля."Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", - говорится в сообщении.
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политика, смоленская область, россия, владимир путин
Политика, Смоленская область, Россия, Владимир Путин
Путин принял отставку губернатора Смоленской области
Президент Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского