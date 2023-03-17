https://ria.ru/20230317/otstavka-1858706509.html

Путин принял отставку губернатора Смоленской области

Путин принял отставку губернатора Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023

Путин принял отставку губернатора Смоленской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Островского по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:48

2023-03-17T19:48

2023-03-17T20:12

политика

смоленская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Островского по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля."Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/investproekty-1840062459.html

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политика, смоленская область, россия, владимир путин