https://ria.ru/20230317/otnosheniya-1858616241.html

Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными

Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными - РИА Новости, 17.03.2023

Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:09

2023-03-17T15:09

2023-03-17T15:10

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его словам, лидеры встречались в разных форматах около 40 раз, и их контакты всегда носят плодотворный характер для обеих стран. "За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречали друг друга в различных форматах около 40 раз. И эти контакты всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в различных областях", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20230317/ushakov-1858615345.html

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китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, политика