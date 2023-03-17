https://ria.ru/20230317/otnosheniya-1858616241.html
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными - РИА Новости, 17.03.2023
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:09
2023-03-17T15:09
2023-03-17T15:10
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его словам, лидеры встречались в разных форматах около 40 раз, и их контакты всегда носят плодотворный характер для обеих стран. "За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречали друг друга в различных форматах около 40 раз. И эти контакты всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в различных областях", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20230317/ushakov-1858615345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными
Ушаков: Путин и Си встречались около 40 раз, их отношения носят доверительный характер