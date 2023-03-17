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Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными - РИА Новости, 17.03.2023
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15:09 17.03.2023 (обновлено: 15:10 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/otnosheniya-1858616241.html
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными - РИА Новости, 17.03.2023
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:09
2023-03-17T15:10
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его словам, лидеры встречались в разных форматах около 40 раз, и их контакты всегда носят плодотворный характер для обеих стран. "За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречали друг друга в различных форматах около 40 раз. И эти контакты всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в различных областях", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Ушаков назвал личные отношения Путина и Си Цзиньпина доверительными

Ушаков: Путин и Си встречались около 40 раз, их отношения носят доверительный характер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его словам, лидеры встречались в разных форматах около 40 раз, и их контакты всегда носят плодотворный характер для обеих стран.
"За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречали друг друга в различных форматах около 40 раз. И эти контакты всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в различных областях", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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РоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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