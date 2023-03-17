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Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться - РИА Новости, 17.03.2023
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15:49 17.03.2023 (обновлено: 16:43 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/oskorblenie-1858628557.html
Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться
Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться - РИА Новости, 17.03.2023
Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться
Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:49
2023-03-17T16:43
россия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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общество
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала.Восьмой канал ранее опубликовал видео с участием парламентария, который грубо ответил на вопрос журналистки о его здоровье. Ранее СМИ сообщали, что он отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии. Позже депутат пояснил, что употреблял биологически активные добавки с мухомором от переутомления.Депутат добавил, что не имеет претензий к журналистке, посоветовал ей "бежать с телеканала" и пообещал найти работу.Председатель краевого отделения Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал обращение к спикеру заксобрания региона Алексею Додатко, отметив, что поведение Терехова грубо нарушает нормы депутатской этики и нужно получить оценку его коллег.
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россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, дмитрий голованов, общество
Россия, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Дмитрий Голованов, Общество
Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться

Депутат, отравившийся БАДом с мухомором и оскорбивший журналистов, не стал извиняться

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала.
Восьмой канал ранее опубликовал видео с участием парламентария, который грубо ответил на вопрос журналистки о его здоровье. Ранее СМИ сообщали, что он отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии. Позже депутат пояснил, что употреблял биологически активные добавки с мухомором от переутомления.
«

"Я никаких журналистов, никакое медиа не оскорблял. Дело в том, что Восьмой канал не имеет никакого отношения к средствам массовой информации. Это, если угодно, банда шантажистов и антисемитов, которые систематически оскорбляют и травят публичных людей в Красноярском крае", — написал Терехов.

Депутат добавил, что не имеет претензий к журналистке, посоветовал ей "бежать с телеканала" и пообещал найти работу.
Председатель краевого отделения Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал обращение к спикеру заксобрания региона Алексею Додатко, отметив, что поведение Терехова грубо нарушает нормы депутатской этики и нужно получить оценку его коллег.
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