Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться
Депутат, отравившийся БАДом с мухомором и оскорбивший журналистов, не стал извиняться
Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала.
Восьмой канал ранее опубликовал видео с участием парламентария, который грубо ответил на вопрос журналистки о его здоровье. Ранее СМИ сообщали, что он отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии. Позже депутат пояснил, что употреблял биологически активные добавки с мухомором от переутомления.
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"Я никаких журналистов, никакое медиа не оскорблял. Дело в том, что Восьмой канал не имеет никакого отношения к средствам массовой информации. Это, если угодно, банда шантажистов и антисемитов, которые систематически оскорбляют и травят публичных людей в Красноярском крае", — написал Терехов.
Депутат добавил, что не имеет претензий к журналистке, посоветовал ей "бежать с телеканала" и пообещал найти работу.
Председатель краевого отделения Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал обращение к спикеру заксобрания региона Алексею Додатко, отметив, что поведение Терехова грубо нарушает нормы депутатской этики и нужно получить оценку его коллег.