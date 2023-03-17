https://ria.ru/20230317/oskorblenie-1858628557.html

Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться

Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться - РИА Новости, 17.03.2023

Красноярский депутат, оскорблявший журналистов, отказался извиняться

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:49

2023-03-17T15:49

2023-03-17T16:43

россия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

дмитрий голованов

общество

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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что не собирается извиняться перед сотрудниками местного телеканала.Восьмой канал ранее опубликовал видео с участием парламентария, который грубо ответил на вопрос журналистки о его здоровье. Ранее СМИ сообщали, что он отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии. Позже депутат пояснил, что употреблял биологически активные добавки с мухомором от переутомления.Депутат добавил, что не имеет претензий к журналистке, посоветовал ей "бежать с телеканала" и пообещал найти работу.Председатель краевого отделения Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал обращение к спикеру заксобрания региона Алексею Додатко, отметив, что поведение Терехова грубо нарушает нормы депутатской этики и нужно получить оценку его коллег.

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html

россия

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Дарья Буймова

россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, дмитрий голованов, общество