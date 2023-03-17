https://ria.ru/20230317/oppozitsiya-1858591108.html

Санду обвинила оппозицию в связях с Россией

Санду обвинила оппозицию в связях с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

Санду обвинила оппозицию в связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:14

2023-03-17T14:14

2023-03-17T14:14

в мире

молдавия

россия

кишинев

сергей лавров

майя санду

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В феврале протестные мероприятия проходят в рамках "Движения для народа", в ходе которых звучат призывы к властям оплатить населению счета за газ, электроэнергию и отопление. "Группировка Шор (оппозиционная партия "Шор" – ред.), под руководством Кремля, хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну! Требую от всех государственных учреждений бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан. Мы должны лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации, и мы сделаем это", - заявила Санду в пятницу в парламенте в ходе специального обращения к депутатам. Президент сообщила, что "руководство страны трудится над разработкой стратегии безопасности, которая укрепит возможности обороны Молдавии". "Такая стратегия нужна. Она слишком долго отсутствовала. Требую от правительства Дорина Речана (премьер-министр Молдавии – ред.) твердых действий для того, чтобы остановить любые попытки дестабилизации страны", – добавила Санду. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858258271.html

https://ria.ru/20230227/svyazi-1854586683.html

https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857607828.html

молдавия

россия

кишинев

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в мире, молдавия, россия, кишинев, сергей лавров, майя санду