Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей
В Якутии общине оленеводов Иенгры выделят средства на закупку 500 голов северных оленей
© Depositphotos.com / Menno SchaeferСеверный олень
© Depositphotos.com / Menno Schaefer
Северный олень. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"У кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Исток" сегодня насчитывается 160 оленей. Хозяйству за счёт бюджета республики в 2024 году приобретут 500 голов домашних северных оленей. Это даст возможность общине развиваться и увеличить поголовье оленей", - рассказали в пресс-службе.
Также, по информации региональных властей, на выделенные средства построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра.
"Глава Якутии Айсен Николаев уделяет большое внимание развитию отрасли оленеводства в республике. Одним из направлений работы здесь является привлечение к поддержке оленеводческих хозяйств, общин коренных малочисленных народов Севера недропользователей", - приводятся слова замминистра сельского хозяйства РС (Якутия) Прокопия Николаева.
В свою очередь, представитель ЭЛСИ Анастасия Харитонова рассказала о том, что компания планирует реализовать проект "Исток – Эльга", который позволит увеличить поголовье оленей эвенкийской общины "Исток" до двух тысяч голов. Работы по проекту начнутся в 2023 году.
Ранее сообщалось о том, что команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра Нерюнгринского района.