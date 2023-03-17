https://ria.ru/20230317/oleni-1858647054.html

Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей

Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей - РИА Новости, 17.03.2023

Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей

Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:39

2023-03-17T16:39

2023-03-17T16:39

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

республика саха (якутия)

животные

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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в городе Нерюнгри состоялось подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Якутии, ООО "Эльгауголь" (добывающий актив компании ЭЛСИ) и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов Севера (эвенков) "Исток". "У кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Исток" сегодня насчитывается 160 оленей. Хозяйству за счёт бюджета республики в 2024 году приобретут 500 голов домашних северных оленей. Это даст возможность общине развиваться и увеличить поголовье оленей", - рассказали в пресс-службе. Также, по информации региональных властей, на выделенные средства построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра. "Глава Якутии Айсен Николаев уделяет большое внимание развитию отрасли оленеводства в республике. Одним из направлений работы здесь является привлечение к поддержке оленеводческих хозяйств, общин коренных малочисленных народов Севера недропользователей", - приводятся слова замминистра сельского хозяйства РС (Якутия) Прокопия Николаева. В свою очередь, представитель ЭЛСИ Анастасия Харитонова рассказала о том, что компания планирует реализовать проект "Исток – Эльга", который позволит увеличить поголовье оленей эвенкийской общины "Исток" до двух тысяч голов. Работы по проекту начнутся в 2023 году. Ранее сообщалось о том, что команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра Нерюнгринского района.

https://ria.ru/20230316/olenevody-1858346918.html

https://ria.ru/20230312/yakutiya-1857345300.html

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Владимир Лаврентьев

айсен николаев, россия, республика саха (якутия), животные