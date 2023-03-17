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Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей - РИА Новости, 17.03.2023
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16:39 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/oleni-1858647054.html
Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей
Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей - РИА Новости, 17.03.2023
Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей
Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:39
2023-03-17T16:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
республика саха (якутия)
животные
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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в городе Нерюнгри состоялось подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Якутии, ООО "Эльгауголь" (добывающий актив компании ЭЛСИ) и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов Севера (эвенков) "Исток". "У кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Исток" сегодня насчитывается 160 оленей. Хозяйству за счёт бюджета республики в 2024 году приобретут 500 голов домашних северных оленей. Это даст возможность общине развиваться и увеличить поголовье оленей", - рассказали в пресс-службе. Также, по информации региональных властей, на выделенные средства построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра. "Глава Якутии Айсен Николаев уделяет большое внимание развитию отрасли оленеводства в республике. Одним из направлений работы здесь является привлечение к поддержке оленеводческих хозяйств, общин коренных малочисленных народов Севера недропользователей", - приводятся слова замминистра сельского хозяйства РС (Якутия) Прокопия Николаева. В свою очередь, представитель ЭЛСИ Анастасия Харитонова рассказала о том, что компания планирует реализовать проект "Исток – Эльга", который позволит увеличить поголовье оленей эвенкийской общины "Исток" до двух тысяч голов. Работы по проекту начнутся в 2023 году. Ранее сообщалось о том, что команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра Нерюнгринского района.
https://ria.ru/20230316/olenevody-1858346918.html
https://ria.ru/20230312/yakutiya-1857345300.html
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айсен николаев, россия, республика саха (якутия), животные
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Республика Саха (Якутия), Животные
Общине оленеводов в Якутии выделят средства на закупку северных оленей

В Якутии общине оленеводов Иенгры выделят средства на закупку 500 голов северных оленей

© Depositphotos.com / Menno SchaeferСеверный олень
Северный олень - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Depositphotos.com / Menno Schaefer
Северный олень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Кочевой общине Иенгры в Якутии выделят финансирование на закупку 500 голов северных домашних оленей, соглашение подписано в ходе Международного чемпионата по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в городе Нерюнгри состоялось подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Якутии, ООО "Эльгауголь" (добывающий актив компании ЭЛСИ) и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов Севера (эвенков) "Исток".
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"У кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Исток" сегодня насчитывается 160 оленей. Хозяйству за счёт бюджета республики в 2024 году приобретут 500 голов домашних северных оленей. Это даст возможность общине развиваться и увеличить поголовье оленей", - рассказали в пресс-службе.
Также, по информации региональных властей, на выделенные средства построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра.
"Глава Якутии Айсен Николаев уделяет большое внимание развитию отрасли оленеводства в республике. Одним из направлений работы здесь является привлечение к поддержке оленеводческих хозяйств, общин коренных малочисленных народов Севера недропользователей", - приводятся слова замминистра сельского хозяйства РС (Якутия) Прокопия Николаева.
В свою очередь, представитель ЭЛСИ Анастасия Харитонова рассказала о том, что компания планирует реализовать проект "Исток – Эльга", который позволит увеличить поголовье оленей эвенкийской общины "Исток" до двух тысяч голов. Работы по проекту начнутся в 2023 году.
Ранее сообщалось о том, что команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра Нерюнгринского района.
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