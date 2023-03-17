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Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.03.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:40

2023-03-17T20:40

2023-03-17T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петровский район Донецка после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток 2023-03-17T20:40 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, видео