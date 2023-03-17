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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:40
2023-03-17T20:40
2023-03-17T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда