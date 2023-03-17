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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 17.03.2023 (обновлено: 22:52 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858728414.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:40
2023-03-17T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
украина
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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-17T20:40
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Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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