Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в 10.55 было выпущено еще три снаряда такого же калибра по тому же району.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.