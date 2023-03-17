Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 182 боеприпаса
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в ДНР
Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 182 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки Представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 182 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецка, Макеевка, Владимировка, Благодатное, Никольское.
За прошедшие стуки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.