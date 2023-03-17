Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки Представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 182 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.