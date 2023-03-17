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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:33 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858463085.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 182 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T00:33
2023-03-17T00:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 182 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецка, Макеевка, Владимировка, Благодатное, Никольское. За прошедшие стуки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1858132489.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 182 боеприпаса

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в ДНР
Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 182 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки Представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 182 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецка, Макеевка, Владимировка, Благодатное, Никольское.
За прошедшие стуки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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15 марта, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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