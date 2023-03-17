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Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
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21:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nikonorova-1858720467.html
Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина
Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина
Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:44
2023-03-17T21:44
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
наталья никонорова
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд" проигнорировал, заявила сенатор от региона Наталья Никонорова. Сенатор отметила, что МУС завёл дело из-за "депортации детей", которых спасали из-под завалов. "Если следовать логике суда - надо было оставить детей под бомбами и снарядами укроармии, нельзя было откликаться на просьбы об эвакуации, нельзя было помогать, нельзя было спасать жизни. Надо было оставить детей в качестве мишеней", - заключила сенатор. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, наталья никонорова, мария львова-белова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Наталья Никонорова, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина

Сенатор от ДНР Никонорова об "аресте" Путина: гибель детей в Донбассе МУС проигнорировал

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНаталья Никонорова
Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Наталья Никонорова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд" проигнорировал, заявила сенатор от региона Наталья Никонорова.
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"Для нас решения МУС не имеют никаких юридических последствий — это понятно. Но вводит в ступор другое. Гибель и ранения детей на территории Донбасса так называемый "суд", куда мы неоднократно отправляли материалы — проигнорировал и не захотел расследовать", - написала она в своём телеграм-канале.
Сенатор отметила, что МУС завёл дело из-за "депортации детей", которых спасали из-под завалов.
"Если следовать логике суда - надо было оставить детей под бомбами и снарядами укроармии, нельзя было откликаться на просьбы об эвакуации, нельзя было помогать, нельзя было спасать жизни. Надо было оставить детей в качестве мишеней", - заключила сенатор.
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
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В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинНаталья НиконороваМария Львова-БеловаМеждународный уголовный суд
 
 
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