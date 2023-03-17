Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина
Сенатор от ДНР Никонорова об "аресте" Путина: гибель детей в Донбассе МУС проигнорировал
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Наталья Никонорова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд" проигнорировал, заявила сенатор от региона Наталья Никонорова.
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"Для нас решения МУС не имеют никаких юридических последствий — это понятно. Но вводит в ступор другое. Гибель и ранения детей на территории Донбасса так называемый "суд", куда мы неоднократно отправляли материалы — проигнорировал и не захотел расследовать", - написала она в своём телеграм-канале.
Сенатор отметила, что МУС завёл дело из-за "депортации детей", которых спасали из-под завалов.
"Если следовать логике суда - надо было оставить детей под бомбами и снарядами укроармии, нельзя было откликаться на просьбы об эвакуации, нельзя было помогать, нельзя было спасать жизни. Надо было оставить детей в качестве мишеней", - заключила сенатор.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.