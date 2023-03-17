https://ria.ru/20230317/nikonorova-1858720467.html

Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина

Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023

Сенатор от ДНР отреагировала на "арест" Путина

Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд"... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:44

2023-03-17T21:44

2023-03-17T21:44

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

наталья никонорова

мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) обвинил власти РФ в "незаконном вывозе детей" с Украины, но гибель и ранения детей на территории Донбасса этот "суд" проигнорировал, заявила сенатор от региона Наталья Никонорова. Сенатор отметила, что МУС завёл дело из-за "депортации детей", которых спасали из-под завалов. "Если следовать логике суда - надо было оставить детей под бомбами и снарядами укроармии, нельзя было откликаться на просьбы об эвакуации, нельзя было помогать, нельзя было спасать жизни. Надо было оставить детей в качестве мишеней", - заключила сенатор. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html

https://ria.ru/20230317/volodin-1858711399.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, наталья никонорова, мария львова-белова, международный уголовный суд