https://ria.ru/20230317/nepogoda-1858469056.html

Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды

Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды - РИА Новости, 17.03.2023

Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды

Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены, сообщили в пятницу РИА Новости в аэропорту областного центра. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:51

2023-03-17T02:51

2023-03-17T11:03

комсомольск-на-амуре

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены, сообщили в пятницу РИА Новости в аэропорту областного центра. "Рейсы на 17 марта из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены из-за непогоды на материке", - уточнил представитель пресс-службы авиапредприятия. По данным электронного табло аэропорта областного центра, два рейса в Комсомольск-на-Амуре отложены до 20 марта. Пассажиры ожидают вылета в пункт назначения со вторника, когда по метеоусловиям принимающего аэропорта авиарейсы задерживались или откладывались.

https://ria.ru/20230314/pogoda-1857690732.html

комсомольск-на-амуре

южно-сахалинск

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комсомольск-на-амуре, южно-сахалинск, новости - туризм