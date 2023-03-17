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Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
02:51 17.03.2023 (обновлено: 11:03 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/nepogoda-1858469056.html
Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды
Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды - РИА Новости, 17.03.2023
Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды
Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены, сообщили в пятницу РИА Новости в аэропорту областного центра. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:51
2023-03-17T11:03
комсомольск-на-амуре
южно-сахалинск
туризм
новости - туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены, сообщили в пятницу РИА Новости в аэропорту областного центра. "Рейсы на 17 марта из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены из-за непогоды на материке", - уточнил представитель пресс-службы авиапредприятия. По данным электронного табло аэропорта областного центра, два рейса в Комсомольск-на-Амуре отложены до 20 марта. Пассажиры ожидают вылета в пункт назначения со вторника, когда по метеоусловиям принимающего аэропорта авиарейсы задерживались или откладывались.
https://ria.ru/20230314/pogoda-1857690732.html
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комсомольск-на-амуре, южно-сахалинск, новости - туризм
Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Туризм, Новости - Туризм
Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды

Рейсы на 17 марта из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменили из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время снежного шторма
Женщина на улице во время снежного шторма - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены, сообщили в пятницу РИА Новости в аэропорту областного центра.
"Рейсы на 17 марта из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре отменены из-за непогоды на материке", - уточнил представитель пресс-службы авиапредприятия.
По данным электронного табло аэропорта областного центра, два рейса в Комсомольск-на-Амуре отложены до 20 марта.
Пассажиры ожидают вылета в пункт назначения со вторника, когда по метеоусловиям принимающего аэропорта авиарейсы задерживались или откладывались.
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