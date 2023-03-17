https://ria.ru/20230317/nedoverie-1858660379.html

Депутаты от фракции Ле Пен выдвинули вотум недоверия правительству Франции

Депутаты от фракции Ле Пен выдвинули вотум недоверия правительству Франции - РИА Новости, 17.03.2023

Депутаты от фракции Ле Пен выдвинули вотум недоверия правительству Франции

Депутаты от фракции крайне правой партии "Национальное объединение" выдвинули вотум недоверия правительству во главе с Элизабет Борн, которая накануне провела... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:13

2023-03-17T17:13

2023-03-17T19:38

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Депутаты от фракции крайне правой партии "Национальное объединение" выдвинули вотум недоверия правительству во главе с Элизабет Борн, которая накануне провела законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте.Петицию о вынесении вотума недоверия правительству подали в пятницу центристы и бывшие сторонники президента Эммануэля Макрона, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Ее подписал 91 депутат. О намерении поддержать инициативу заявили и депутаты коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes).Голосования по этому вопросу пройдут в Национальном собрании в понедельник.В четверг Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Согласно французскому законодательству, если правительство прибегает к статье 49.3 Конституции, оппозиция вправе в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит вотум, премьер-министр и правительство будут вынуждены уйти в отставку. Если же оппозиция не объявит вотум недоверия, закон будет считаться принятым.Сейчас Нацсобрание насчитывает 573 депутата (четыре из 577 мест вакантны). Для принятия вотума необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (три или четыре голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Их лидер Эрик Сьотти накануне объявил, что партия не поддержит ни одну петицию, чтобы "не приумножать хаос" в стране.Борн представила в начале января законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену специальных режимов для некоторых трудных профессий. Повышать возраст планируется постепенно — на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, реформа завершится к 2030 году.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей Франции. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230316/born-1858459870.html

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон, марин ле пен