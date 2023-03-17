https://ria.ru/20230317/nato-1858628701.html

Бывший британский военный назвал слабое место НАТО у границ России

Бывший британский военный назвал слабое место НАТО у границ России - РИА Новости, 17.03.2023

Бывший британский военный назвал слабое место НАТО у границ России

Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО, сообщил телеканал NBC со ссылкой на бывшего британского офицера Глена Гранта, который... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:51

2023-03-17T15:51

2023-03-17T16:35

в мире

великобритания

нато

россия

черное море

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО, сообщил телеканал NBC со ссылкой на бывшего британского офицера Глена Гранта, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии. "На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого присутствия НАТО в Черном море нет", — приводит телеканал слова Гранта. Как отмечает NBC, бывшие сотрудники органов национальной безопасности, действовавшие в регионе, заявили, что уровень инвестиций США и НАТО в Черное море не соответствует его стратегической важности. По их словам, несмотря на риторику альянса, активность Запада в регионе стала падать после того, как Крым воссоединился с Росией в 2014 году. Неназванный чиновник НАТО отметил при этом в разговоре с NBC, что для альянса Черное море является "стратегически важным" регионом. Он добавил, что после 2014 года и после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году члены НАТО усилили там свое присутствие. По словам чиновника, НАТО проводила более масштабные миссии по патрулированию воздушного пространства из Румынии и Болгарии, разместила больше систем противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Турции, а также расположила в регионе новые боевые группы. Министерство обороны России сообщало, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны России.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, нато, россия, черное море