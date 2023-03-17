https://ria.ru/20230317/naemniki-1858579945.html
Бастрыкин резко высказался о наемниках, которых Украина принимает в войска
Бастрыкин резко высказался о наемниках, которых Украина принимает в войска - РИА Новости, 17.03.2023
Бастрыкин резко высказался о наемниках, которых Украина принимает в войска
Украина включает в состав своих вооруженных формирований и дает гражданство наемникам, которые совершают тяжкие преступления и "плевали на международное право", РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:47
2023-03-17T13:47
2023-03-17T13:47
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА. 17 мар - РИА Новости. Украина включает в состав своих вооруженных формирований и дает гражданство наемникам, которые совершают тяжкие преступления и "плевали на международное право", заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "На Украине с 2014 года все нормы международного права порушены, cовершаются тяжкие международные преступления. Спонсорами этих преступлений - начиная от вооружений и кончая наемниками - является коллективный Запад. Наши расследования показывают, что это (среди наемников на Украине - ред.) тысячи, тысячи граждан зарубежных государств, которые плевали на международное право, совершают тяжкие преступления. Но украинцы очень хитро поступают: они включают этих наемников в состав вооруженных сил Украины, а самое главное - дают им украинское гражданство. Давайте посмотрим, как на это реагировать с точки зрения международного права и российского законодательства", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии Минюста РФ.
https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин резко высказался о наемниках, которых Украина принимает в войска
Бастрыкин: Украина принимает в войска наемников, которые плевали на международное право
МОСКВА. 17 мар - РИА Новости. Украина включает в состав своих вооруженных формирований и дает гражданство наемникам, которые совершают тяжкие преступления и "плевали на международное право", заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"На Украине с 2014 года все нормы международного права порушены, cовершаются тяжкие международные преступления. Спонсорами этих преступлений - начиная от вооружений и кончая наемниками - является коллективный Запад. Наши расследования показывают, что это (среди наемников на Украине - ред.) тысячи, тысячи граждан зарубежных государств, которые плевали на международное право, совершают тяжкие преступления. Но украинцы очень хитро поступают: они включают этих наемников в состав вооруженных сил Украины, а самое главное - дают им украинское гражданство. Давайте посмотрим, как на это реагировать с точки зрения международного права и российского законодательства", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии Минюста РФ.
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