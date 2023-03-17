https://ria.ru/20230317/moskvich-1858582584.html

Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта

Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта - РИА Новости, 17.03.2023

Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта

Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:55

2023-03-17T13:55

2023-03-17T14:06

сочи

симферополь

авто

россия

renault logan

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя.Автопроизводитель также уточнил, что количество городов дилерской сети "Москвич" выросло до 25. Точки продаж и обслуживания будут представлены 55 автосалонами по всей России.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.

https://ria.ru/20230303/granta-1855606555.html

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симферополь

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сочи, симферополь, авто, россия, renault logan