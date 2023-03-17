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Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта - РИА Новости, 17.03.2023
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13:55 17.03.2023 (обновлено: 14:06 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/moskvich-1858582584.html
Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта
Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта - РИА Новости, 17.03.2023
Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта
Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:55
2023-03-17T14:06
сочи
симферополь
авто
россия
renault logan
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя.Автопроизводитель также уточнил, что количество городов дилерской сети "Москвич" выросло до 25. Точки продаж и обслуживания будут представлены 55 автосалонами по всей России.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.
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сочи, симферополь, авто, россия, renault logan
Сочи, Симферополь, Авто, Россия, Renault Logan
Продажи "Москвичей" начнутся еще в двух городах в конце марта

Продажи автомобилей "Москвич" в Сочи и Симферополе стартуют в конце марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич 3"
Автомобили Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили "Москвич 3". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя.
«
"В Сочи и Симферополе появятся дилеры "Москвич". Машины будут доступны в конце марта", - сообщила пресс-служба автозавода "Москвич", уточнив, что новинки можно будет приобрести в дилерских центрах "Ключавто" и "Автодель".
Автопроизводитель также уточнил, что количество городов дилерской сети "Москвич" выросло до 25. Точки продаж и обслуживания будут представлены 55 автосалонами по всей России.
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.
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