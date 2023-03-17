https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году
В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:40
2023-03-17T11:40
2023-03-17T11:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мы планируем отремонтировать около 23 миллионов "квадратов" в 2023 году, но, как правило, ремонтируем больше", - сообщил Бирюков. Он отметил, что применение новых технологий ремонта асфальтового покрытия позволяет увеличить межремонтные сроки на крупных городских магистралях и увеличить срок их эксплуатации. "Применяя новые методики ремонта асфальтовых покрытий и современные щебеночно-мастичные смеси, мы достигаем того, что на многих магистралях межремонтные сроки выходят за пределы регламентного периода. Если улицу необходимо ремонтировать раз в три года, то, например, по Тверской и Арбату эти сроки были продлены на полтора года", - подчеркнул заммэра. Бирюков добавил, что улично-дорожная сеть Москвы насчитывает около 220 миллионов квадратных метров твердых покрытий, больше половины от общего объема составляют дворовые территории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы планируем отремонтировать около 23 миллионов "квадратов" в 2023 году, но, как правило, ремонтируем больше", - сообщил Бирюков
.
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Он отметил, что применение новых технологий ремонта асфальтового покрытия позволяет увеличить межремонтные сроки на крупных городских магистралях и увеличить срок их эксплуатации.
"Применяя новые методики ремонта асфальтовых покрытий и современные щебеночно-мастичные смеси, мы достигаем того, что на многих магистралях межремонтные сроки выходят за пределы регламентного периода. Если улицу необходимо ремонтировать раз в три года, то, например, по Тверской и Арбату эти сроки были продлены на полтора года", - подчеркнул заммэра.
Бирюков добавил, что улично-дорожная сеть Москвы насчитывает около 220 миллионов квадратных метров твердых покрытий, больше половины от общего объема составляют дворовые территории.