https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html

В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году

В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023

В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году

В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:40

2023-03-17T11:40

2023-03-17T11:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_01b382b11d456510a767d6c930fdf8fe.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мы планируем отремонтировать около 23 миллионов "квадратов" в 2023 году, но, как правило, ремонтируем больше", - сообщил Бирюков. Он отметил, что применение новых технологий ремонта асфальтового покрытия позволяет увеличить межремонтные сроки на крупных городских магистралях и увеличить срок их эксплуатации. "Применяя новые методики ремонта асфальтовых покрытий и современные щебеночно-мастичные смеси, мы достигаем того, что на многих магистралях межремонтные сроки выходят за пределы регламентного периода. Если улицу необходимо ремонтировать раз в три года, то, например, по Тверской и Арбату эти сроки были продлены на полтора года", - подчеркнул заммэра. Бирюков добавил, что улично-дорожная сеть Москвы насчитывает около 220 миллионов квадратных метров твердых покрытий, больше половины от общего объема составляют дворовые территории.

https://realty.ria.ru/20230317/sreda-1858207928.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы