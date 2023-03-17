Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:40 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году
В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:40
2023-03-17T11:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_01b382b11d456510a767d6c930fdf8fe.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мы планируем отремонтировать около 23 миллионов "квадратов" в 2023 году, но, как правило, ремонтируем больше", - сообщил Бирюков. Он отметил, что применение новых технологий ремонта асфальтового покрытия позволяет увеличить межремонтные сроки на крупных городских магистралях и увеличить срок их эксплуатации. "Применяя новые методики ремонта асфальтовых покрытий и современные щебеночно-мастичные смеси, мы достигаем того, что на многих магистралях межремонтные сроки выходят за пределы регламентного периода. Если улицу необходимо ремонтировать раз в три года, то, например, по Тверской и Арбату эти сроки были продлены на полтора года", - подчеркнул заммэра. Бирюков добавил, что улично-дорожная сеть Москвы насчитывает около 220 миллионов квадратных метров твердых покрытий, больше половины от общего объема составляют дворовые территории.
https://realty.ria.ru/20230317/sreda-1858207928.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa90630c56fca99cacf4e3157ae2c90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы

В Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве планируется отремонтировать около 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы планируем отремонтировать около 23 миллионов "квадратов" в 2023 году, но, как правило, ремонтируем больше", - сообщил Бирюков.
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Воспитание безопасностью: как городская среда влияет на поведение людей
10:00
Он отметил, что применение новых технологий ремонта асфальтового покрытия позволяет увеличить межремонтные сроки на крупных городских магистралях и увеличить срок их эксплуатации.
"Применяя новые методики ремонта асфальтовых покрытий и современные щебеночно-мастичные смеси, мы достигаем того, что на многих магистралях межремонтные сроки выходят за пределы регламентного периода. Если улицу необходимо ремонтировать раз в три года, то, например, по Тверской и Арбату эти сроки были продлены на полтора года", - подчеркнул заммэра.
Бирюков добавил, что улично-дорожная сеть Москвы насчитывает около 220 миллионов квадратных метров твердых покрытий, больше половины от общего объема составляют дворовые территории.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала