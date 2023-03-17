https://ria.ru/20230317/moskva-1858533436.html
Бирюков: зимний период в Москве прошел без аварий
Бирюков: зимний период в Москве прошел без аварий - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: зимний период в Москве прошел без аварий
Зимний период в столице прошел без аварий, все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:36
2023-03-17T11:36
2023-03-17T11:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зимний период в столице прошел без аварий, все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что зимний период всегда бывает сложным и каждый период по-своему характерен. Он подчеркнул, что уже 12 осенне-зимних периодов Москва проходят без аварийных отключений. Это говорит о том, что работает система подготовки, система реализации всех мероприятий, связанных с прохождением осенне-зимнего периода. "Это подкреплено и наличием специалистов, наличием технических средств, наличием всех систем управления и, конечно же, достаточной материально-технической базой для реализации любых задач, связанных с прохождением осенне-зимнего периода. И прошедший зимний период прошел ровно, прошел несмотря ни на какие природные катаклизмы достойно. Москвичи получали услуги по теплообеспечению, водоснабжению, электрическому обеспечению. Все системы городские работают в штатном режиме, без аварий", - рассказал Бирюков на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства готовы к любым отклонениям, так как созданы системы быстрого реагирования и системы быстрого устранения. Он подчеркнул, что в городе есть резервы для всех систем ресурсоснабжения. "Мы можем резервы запустить, и подачу воды, реализовать вопросы, связанные с теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением. Для этого создана вся необходимая база", - пояснил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20230317/remont-1858306654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зимний период в столице прошел без аварий, все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что зимний период всегда бывает сложным и каждый период по-своему характерен. Он подчеркнул, что уже 12 осенне-зимних периодов Москва проходят без аварийных отключений. Это говорит о том, что работает система подготовки, система реализации всех мероприятий, связанных с прохождением осенне-зимнего периода.
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"Это подкреплено и наличием специалистов, наличием технических средств, наличием всех систем управления и, конечно же, достаточной материально-технической базой для реализации любых задач, связанных с прохождением осенне-зимнего периода. И прошедший зимний период прошел ровно, прошел несмотря ни на какие природные катаклизмы достойно. Москвичи получали услуги по теплообеспечению, водоснабжению, электрическому обеспечению. Все системы городские работают в штатном режиме, без аварий", - рассказал Бирюков
на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня"
Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства готовы к любым отклонениям, так как созданы системы быстрого реагирования и системы быстрого устранения. Он подчеркнул, что в городе есть резервы для всех систем ресурсоснабжения.
"Мы можем резервы запустить, и подачу воды, реализовать вопросы, связанные с теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением. Для этого создана вся необходимая база", - пояснил Бирюков.