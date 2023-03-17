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Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек - РИА Новости, 17.03.2023
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17:25 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/mogila-1858663748.html
Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек
Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек - РИА Новости, 17.03.2023
Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек
Следователи СК РФ достали останки 20 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:25
2023-03-17T17:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
северодонецк
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ достали останки 20 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. "Следователи СУСК по ЛНР совместно с сотрудниками главного управления криминалистики, экспертами СЭЦ СК России, республиканским подразделением СМЭ, представителями общественной организации "Не забудем! Не простим!" извлекли останки 20 мирных жителей в поселке городского типа Щедрищево. При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель", - сказали в ведомстве. Всего на сегодняшний момент следователи СУСК по ЛНР извлекли останки 46 людей, по всем телам назначены экспертизы. При этом личности 14 погибших и их родственники уже установлены. В СК РФ напомнили, что данная работа проводится в рамках уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Уже установлено, что с 2016 по декабрь 2022 года украинские боевики порядка трех тысяч раз обстреляли из артиллерии мирное население и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли более 800 мирных жителей, в том числе дети. "Следственный комитет продолжает собирать и фиксировать доказательства жестоких преступлений националистов, а также устанавливать причастных к этому лиц, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности", - добавили в ведомстве. Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
https://ria.ru/20230316/donbass-1858205746.html
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россия
луганская народная республика
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происшествия, россия, луганская народная республика, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек

Следователи извлекли тела 20 мирных жителей из братской могилы в Северодонецке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России работает на территории ЛНР
Сотрудник Следственного комитета России работает на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Сотрудник Следственного комитета России работает на территории ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ достали останки 20 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
"Следователи СУСК по ЛНР совместно с сотрудниками главного управления криминалистики, экспертами СЭЦ СК России, республиканским подразделением СМЭ, представителями общественной организации "Не забудем! Не простим!" извлекли останки 20 мирных жителей в поселке городского типа Щедрищево. При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель", - сказали в ведомстве. Всего на сегодняшний момент следователи СУСК по ЛНР извлекли останки 46 людей, по всем телам назначены экспертизы. При этом личности 14 погибших и их родственники уже установлены.
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В СК РФ напомнили, что данная работа проводится в рамках уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Уже установлено, что с 2016 по декабрь 2022 года украинские боевики порядка трех тысяч раз обстреляли из артиллерии мирное население и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли более 800 мирных жителей, в том числе дети.
"Следственный комитет продолжает собирать и фиксировать доказательства жестоких преступлений националистов, а также устанавливать причастных к этому лиц, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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