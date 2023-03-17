https://ria.ru/20230317/modernizatsiya-1858615665.html

Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений

Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений - РИА Новости, 17.03.2023

Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений

Более 700 миллионов рублей выделено на переоснащение медучреждений Белгородской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:06

2023-03-17T15:06

2023-03-17T15:07

белгородская область

вячеслав гладков

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Более 700 миллионов рублей выделено на переоснащение медучреждений Белгородской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. Глава региона сообщил, что из 121 запланированной единицы медицинского оборудования в больницы Белгородской области с начала года уже поступило 42 современных диагностических аппарата на общую сумму более 93 млн рублей. "Например, Губкинская детская больница получила передвижной рентген-аппарат, который позволяет проводить исследования у тяжелобольных и новорождённых детей. До этого в больнице был только стационарный. Я надеюсь, что это оборудование позволит нашим детям постепенно выздоравливать", - подчеркнул губернатор. Ещё 11 новых аппаратов УЗИ появились в Валуйской, Грайворонской, Губкинской, Корочанской, Новооскольской, Ракитянской, Ровеньской и Шебекинской ЦРБ, а также в больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. А в Алексеевской ЦРБ установлены сразу два таких аппарата. Также в процессе оформления необходимой документации для работы находятся четыре флюорографа. Кроме того, в больницы Белгородской области поставлены и новые приборы-электромиографы, электроэнцефалографы, видеогастроскопы и электрокардиографы. "Очень важная для нас программа, которая позволяет реально улучшать качество оказания услуг вам, дорогие друзья", - подытожил Гладков.

https://ria.ru/20230316/konkurs-1858268925.html

https://ria.ru/20230315/reki-1858061617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия