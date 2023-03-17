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Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений - РИА Новости, 17.03.2023
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Белгородская область
 
15:06 17.03.2023 (обновлено: 15:07 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/modernizatsiya-1858615665.html
Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений
Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений - РИА Новости, 17.03.2023
Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений
Более 700 миллионов рублей выделено на переоснащение медучреждений Белгородской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:06
2023-03-17T15:07
белгородская область
вячеслав гладков
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Более 700 миллионов рублей выделено на переоснащение медучреждений Белгородской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. Глава региона сообщил, что из 121 запланированной единицы медицинского оборудования в больницы Белгородской области с начала года уже поступило 42 современных диагностических аппарата на общую сумму более 93 млн рублей. "Например, Губкинская детская больница получила передвижной рентген-аппарат, который позволяет проводить исследования у тяжелобольных и новорождённых детей. До этого в больнице был только стационарный. Я надеюсь, что это оборудование позволит нашим детям постепенно выздоравливать", - подчеркнул губернатор. Ещё 11 новых аппаратов УЗИ появились в Валуйской, Грайворонской, Губкинской, Корочанской, Новооскольской, Ракитянской, Ровеньской и Шебекинской ЦРБ, а также в больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. А в Алексеевской ЦРБ установлены сразу два таких аппарата. Также в процессе оформления необходимой документации для работы находятся четыре флюорографа. Кроме того, в больницы Белгородской области поставлены и новые приборы-электромиографы, электроэнцефалографы, видеогастроскопы и электрокардиографы. "Очень важная для нас программа, которая позволяет реально улучшать качество оказания услуг вам, дорогие друзья", - подытожил Гладков.
https://ria.ru/20230316/konkurs-1858268925.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Белгородская область
Гладков рассказал о модернизации белгородских медучреждений

Гладков: более 700 миллионов рублей выделили на переоснащение белгородских медучреждений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Более 700 миллионов рублей выделено на переоснащение медучреждений Белгородской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
Глава региона сообщил, что из 121 запланированной единицы медицинского оборудования в больницы Белгородской области с начала года уже поступило 42 современных диагностических аппарата на общую сумму более 93 млн рублей.
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"Например, Губкинская детская больница получила передвижной рентген-аппарат, который позволяет проводить исследования у тяжелобольных и новорождённых детей. До этого в больнице был только стационарный. Я надеюсь, что это оборудование позволит нашим детям постепенно выздоравливать", - подчеркнул губернатор.
Ещё 11 новых аппаратов УЗИ появились в Валуйской, Грайворонской, Губкинской, Корочанской, Новооскольской, Ракитянской, Ровеньской и Шебекинской ЦРБ, а также в больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. А в Алексеевской ЦРБ установлены сразу два таких аппарата. Также в процессе оформления необходимой документации для работы находятся четыре флюорографа.
Кроме того, в больницы Белгородской области поставлены и новые приборы-электромиографы, электроэнцефалографы, видеогастроскопы и электрокардиографы.
"Очень важная для нас программа, которая позволяет реально улучшать качество оказания услуг вам, дорогие друзья", - подытожил Гладков.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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