https://ria.ru/20230317/mobilizovannye-1858507246.html

Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных

Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023

Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных

Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:33

2023-03-17T10:33

2023-03-17T11:39

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

валерий фадеев

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают, что "ситуация приличная", сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы – ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам после конференции проекта "ДНК России" во Владивостоке. Он отметил, что накануне встретился с женами и матерями мобилизованных во Владивостоке. "Было три человека военнослужащих, которые прибыли на побывку. Да, есть проблемы: кому-то, семьям, дрова не привезли, кто-то жалуется, что обмундирования не хватает. Но это надо проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - рассказал Фадеев. Он отметил, что, когда члены СПЧ узнают о жалобе, иногда вопрос можно решить "без бумаг", иногда приходится обращаться официально в ведомства.

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, валерий фадеев, частичная мобилизация в россии