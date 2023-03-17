https://ria.ru/20230317/mobilizovannye-1858507246.html
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных
Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:33
2023-03-17T10:33
2023-03-17T11:39
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
валерий фадеев
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают, что "ситуация приличная", сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы – ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам после конференции проекта "ДНК России" во Владивостоке. Он отметил, что накануне встретился с женами и матерями мобилизованных во Владивостоке. "Было три человека военнослужащих, которые прибыли на побывку. Да, есть проблемы: кому-то, семьям, дрова не привезли, кто-то жалуется, что обмундирования не хватает. Но это надо проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - рассказал Фадеев. Он отметил, что, когда члены СПЧ узнают о жалобе, иногда вопрос можно решить "без бумаг", иногда приходится обращаться официально в ведомства.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, валерий фадеев, частичная мобилизация в россии
Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Россия, Валерий Фадеев, Частичная мобилизация в России
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных
Глава СПЧ Фадеев: жалоб от мобилизованных поступает немного, в целом ситуация приличная
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают, что "ситуация приличная", сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы – ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам после конференции проекта "ДНК России" во Владивостоке
.
Он отметил, что накануне встретился с женами и матерями мобилизованных во Владивостоке. "Было три человека военнослужащих, которые прибыли на побывку. Да, есть проблемы: кому-то, семьям, дрова не привезли, кто-то жалуется, что обмундирования не хватает. Но это надо проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - рассказал Фадеев. Он отметил, что, когда члены СПЧ узнают о жалобе, иногда вопрос можно решить "без бумаг", иногда приходится обращаться официально в ведомства.
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска