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Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
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10:33 17.03.2023 (обновлено: 11:39 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/mobilizovannye-1858507246.html
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных
Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:33
2023-03-17T11:39
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
валерий фадеев
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают, что "ситуация приличная", сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы – ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам после конференции проекта "ДНК России" во Владивостоке. Он отметил, что накануне встретился с женами и матерями мобилизованных во Владивостоке. "Было три человека военнослужащих, которые прибыли на побывку. Да, есть проблемы: кому-то, семьям, дрова не привезли, кто-то жалуется, что обмундирования не хватает. Но это надо проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - рассказал Фадеев. Он отметил, что, когда члены СПЧ узнают о жалобе, иногда вопрос можно решить "без бумаг", иногда приходится обращаться официально в ведомства.
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, валерий фадеев, частичная мобилизация в россии
Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Россия, Валерий Фадеев, Частичная мобилизация в России
Глава СПЧ рассказал о жалобах, поступающих от мобилизованных

Глава СПЧ Фадеев: жалоб от мобилизованных поступает немного, в целом ситуация приличная

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Жалоб, которые поступают от мобилизованных через членов Совета по правам человека при президенте РФ, не много, в целом матери и жены военнослужащих отмечают, что "ситуация приличная", сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы – ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам после конференции проекта "ДНК России" во Владивостоке.
Он отметил, что накануне встретился с женами и матерями мобилизованных во Владивостоке. "Было три человека военнослужащих, которые прибыли на побывку. Да, есть проблемы: кому-то, семьям, дрова не привезли, кто-то жалуется, что обмундирования не хватает. Но это надо проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - рассказал Фадеев. Он отметил, что, когда члены СПЧ узнают о жалобе, иногда вопрос можно решить "без бумаг", иногда приходится обращаться официально в ведомства.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
13 февраля, 16:12
 
ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияВалерий ФадеевЧастичная мобилизация в России
 
 
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