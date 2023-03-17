https://ria.ru/20230317/miting-1858721739.html
В Париже проходит стихийный митинг против пенсионной реформы
В Париже проходит стихийный митинг против пенсионной реформы - РИА Новости, 17.03.2023
В Париже проходит стихийный митинг против пенсионной реформы
На площади Согласия в Париже проходит стихийных митинг против принятой накануне без голосования в парламенте пенсионной реформы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:50
2023-03-17T21:50
2023-03-17T21:51
в мире
элизабет борн
париж
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858720368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c915c7b19c4a5dd946fec826edcaf12.jpg
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На площади Согласия в Париже проходит стихийных митинг против принятой накануне без голосования в парламенте пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. На площади недалеко от здания Национального собрания в центре Парижа собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!". Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc. Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с моста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами. Участники протеста начали строить баррикады из ремонтных заграждений. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в столице люди начали собираться днем напротив здания Национального собрания. После объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов тысячи людей начали стягиваться на площадь Согласия. Ближе к вечеру на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция применила водометы для разгона манифестации. Поздним вечером протестующие все еще возводили баррикады и устраивали поджоги, сгорели несколько машин. Более 300 человек были задержаны. В четверг митинги прошли практически во всех крупных французских городах. Профсоюз CFDT объявил, что новая всеобщая манифестация против закона о повышении пенсионного возраста пройдет 23 марта. Принятая в четверг реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.
https://ria.ru/20230316/born-1858459870.html
https://ria.ru/20230317/nedoverie-1858660379.html
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858720368_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ecaf5b0e55cc21136a8b538658f62d4d.jpg
Cтихийный митинг против пенсионной реформы в Париже
Несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы в Париже, доступ к зданию парламента перекрыт водометами, протестующие сооружают баррикады
2023-03-17T21:50
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, элизабет борн, париж, эммануэль макрон, франция
В мире, Элизабет Борн, Париж, Эммануэль Макрон, Франция
В Париже проходит стихийный митинг против пенсионной реформы
В Париже несколько тысяч человек вышли на стихийный митинг против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. На площади Согласия в Париже проходит стихийных митинг против принятой накануне без голосования в парламенте пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
На площади недалеко от здания Национального собрания в центре Парижа собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Макрона в отставку!", "Париж, вставай!", "Молодежь на улицах, Макрон, это война!".
Пенсионную реформу приняли демократическим путем, заявила премьер Франции
Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc.
Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц, а также с моста Согласия, Елисейских полей и сада Тюильри.
На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами.
Участники протеста начали строить баррикады из ремонтных заграждений.
Депутаты от фракции Ле Пен выдвинули вотум недоверия правительству Франции
Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в столице люди начали собираться днем напротив здания Национального собрания. После объявления премьер-министра Элизабет Борн
о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов тысячи людей начали стягиваться на площадь Согласия. Ближе к вечеру на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция применила водометы для разгона манифестации. Поздним вечером протестующие все еще возводили баррикады и устраивали поджоги, сгорели несколько машин. Более 300 человек были задержаны.
В четверг митинги прошли практически во всех крупных французских городах. Профсоюз CFDT объявил, что новая всеобщая манифестация против закона о повышении пенсионного возраста пройдет 23 марта.
Принятая в четверг реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной