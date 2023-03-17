Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
И. о. премьера Словакии Хегер: правительство одобрило передачу самолетов МиГ-29 Украине
© AP Photo / Alexander Ermochenko Истребитель МИГ-29
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Истребитель МИГ-29. Архивное фото
ПРАГА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил и. о. премьера Эдуард Хегер, его цитирует сайт братиславской газеты Pravda.
"Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине", — сказал глава кабмина.
По словам премьера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.
Ранее словацкие СМИ сообщали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Как уточнял глава Минобороны Ярослав Надь, эти самолеты выведены из эксплуатации и уже несколько лет для них не ведется подготовка пилотов.
По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива. Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут отправить на Украину.
По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива. Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут отправить на Украину.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.