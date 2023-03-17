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Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 17.03.2023 (обновлено: 12:54 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/mig-1858550056.html
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине - РИА Новости, 17.03.2023
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил и. о. премьера Эдуард Хегер, его цитирует сайт братиславской газеты Pravda. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:54
специальная военная операция на украине
словакия
украина
миг-29
в мире
россия
сергей лавров
дмитрий песков
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ПРАГА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил и. о. премьера Эдуард Хегер, его цитирует сайт братиславской газеты Pravda."Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине", — сказал глава кабмина.По словам премьера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.Ранее словацкие СМИ сообщали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Как уточнял глава Минобороны Ярослав Надь, эти самолеты выведены из эксплуатации и уже несколько лет для них не ведется подготовка пилотов.По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива. Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут отправить на Украину.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html
https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html
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словакия, украина, миг-29, в мире, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Украина, МиГ-29, В мире, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине

И. о. премьера Словакии Хегер: правительство одобрило передачу самолетов МиГ-29 Украине

© AP Photo / Alexander Ermochenko Истребитель МИГ-29
Истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Истребитель МИГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил и. о. премьера Эдуард Хегер, его цитирует сайт братиславской газеты Pravda.
"Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине", — сказал глава кабмина.
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По словам премьера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.
Ранее словацкие СМИ сообщали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Как уточнял глава Минобороны Ярослав Надь, эти самолеты выведены из эксплуатации и уже несколько лет для них не ведется подготовка пилотов.

По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива. Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут отправить на Украину.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаМиГ-29В миреРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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