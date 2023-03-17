https://ria.ru/20230317/medvedev-1858558639.html

Медведев призвал пресекать работу враждебных структур

Медведев призвал пресекать работу враждебных структур - РИА Новости, 17.03.2023

Медведев призвал пресекать работу враждебных структур

Надо создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:44

2023-03-17T12:44

2023-03-17T12:44

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Надо создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами России, заявил заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "С одной стороны, нужно создавать комфортные условия для нормальных, добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу. А с другой - жёстко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами Российской Федерации. И здесь можно не стесняться использовать все правовые инструменты", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ. Он добавил, что ключевое значение в сфере НКО имеет обеспечение баланса безопасности, так как "излюбленный метод наших врагов - использовать НКО в гибридных войнах". "Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров, эти технологии отработаны", - добавил зампред Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858557741.html

https://ria.ru/20230317/vmeshatelstvo-1858553864.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, безопасность