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Медведев призвал пресекать работу враждебных структур - РИА Новости, 17.03.2023
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12:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858558639.html
Медведев призвал пресекать работу враждебных структур
Медведев призвал пресекать работу враждебных структур - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев призвал пресекать работу враждебных структур
Надо создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:44
2023-03-17T12:44
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Надо создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами России, заявил заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "С одной стороны, нужно создавать комфортные условия для нормальных, добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу. А с другой - жёстко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами Российской Федерации. И здесь можно не стесняться использовать все правовые инструменты", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ. Он добавил, что ключевое значение в сфере НКО имеет обеспечение баланса безопасности, так как "излюбленный метод наших врагов - использовать НКО в гибридных войнах". "Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров, эти технологии отработаны", - добавил зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858557741.html
https://ria.ru/20230317/vmeshatelstvo-1858553864.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев призвал пресекать работу враждебных структур

Медведев призвал пресечь работу структур, угрожающих интересам России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Надо создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами России, заявил заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"С одной стороны, нужно создавать комфортные условия для нормальных, добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу. А с другой - жёстко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами Российской Федерации. И здесь можно не стесняться использовать все правовые инструменты", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ.
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Он добавил, что ключевое значение в сфере НКО имеет обеспечение баланса безопасности, так как "излюбленный метод наших врагов - использовать НКО в гибридных войнах".
"Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров, эти технологии отработаны", - добавил зампред Совбеза РФ.
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