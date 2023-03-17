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Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу - РИА Новости, 17.03.2023
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12:38 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858557741.html
Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу
Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период, когда противники РФ делали РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:38
2023-03-17T12:38
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период, когда противники РФ делали все, чтобы ослабить страну. "Хочу поблагодарить ведомство за добросовестную качественную работу в этот непростой период. Сразу после начала специальной военной операции наши враги делали все, чтобы максимально ослабить нашу страну, задавить ее санкциями, ну вы всё сами хорошо знаете. Это потребовало от государства своевременных эффективных действий по стабилизации экономики и поддержке социальной сфере. Ну, и конечно, Минюст принимал важное участие в этой работе, вы занимались совершенствованием законодательства, причем здесь нужно действовать было максимально быстро, оперативно рассмотрели и приняли многие правовые акты, необходимые для устойчивого развития страны, ну, и конечно, уделяли внимание созданию единого правового пространства на территории России", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста России в пятницу.
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу

Замглавы Совбеза Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период, когда противники РФ делали все, чтобы ослабить страну.
"Хочу поблагодарить ведомство за добросовестную качественную работу в этот непростой период. Сразу после начала специальной военной операции наши враги делали все, чтобы максимально ослабить нашу страну, задавить ее санкциями, ну вы всё сами хорошо знаете. Это потребовало от государства своевременных эффективных действий по стабилизации экономики и поддержке социальной сфере. Ну, и конечно, Минюст принимал важное участие в этой работе, вы занимались совершенствованием законодательства, причем здесь нужно действовать было максимально быстро, оперативно рассмотрели и приняли многие правовые акты, необходимые для устойчивого развития страны, ну, и конечно, уделяли внимание созданию единого правового пространства на территории России", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста России в пятницу.
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