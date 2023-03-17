https://ria.ru/20230317/medvedev-1858557741.html

Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу

Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу - РИА Новости, 17.03.2023

Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период, когда противники РФ делали РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:38

2023-03-17T12:38

2023-03-17T12:38

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Минюст за добросовестную работу в непростой период, когда противники РФ делали все, чтобы ослабить страну. "Хочу поблагодарить ведомство за добросовестную качественную работу в этот непростой период. Сразу после начала специальной военной операции наши враги делали все, чтобы максимально ослабить нашу страну, задавить ее санкциями, ну вы всё сами хорошо знаете. Это потребовало от государства своевременных эффективных действий по стабилизации экономики и поддержке социальной сфере. Ну, и конечно, Минюст принимал важное участие в этой работе, вы занимались совершенствованием законодательства, причем здесь нужно действовать было максимально быстро, оперативно рассмотрели и приняли многие правовые акты, необходимые для устойчивого развития страны, ну, и конечно, уделяли внимание созданию единого правового пространства на территории России", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста России в пятницу.

https://ria.ru/20230316/sluzhba-1858363097.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий медведев