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Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 17.03.2023
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Липецкая область
 
11:42 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/mediki-1858535710.html
Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года
Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 17.03.2023
Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года
В медицинские организации Липецкой области за последние четыре года благодаря различным федеральным и региональным программам было привлечено на работу более... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:42
2023-03-17T11:42
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. В медицинские организации Липецкой области за последние четыре года благодаря различным федеральным и региональным программам было привлечено на работу более 600 медицинских работников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, медицинские работники продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники в Липецкой области. К примеру, не так давно в Лев-Толстовскую районную больницу пришла работать фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Михалева, она воспользовалась поддержкой по программе "Земский фельдшер"."В регионе действуют различные меры поддержки для медицинских работников. За последние несколько лет нам удалось привлечь значительное число медиков в больницы и поликлиники, в том числе районные. Мы модернизируем материально-техническую базу в учреждениях здравоохранения, что тоже важно для специалистов, которые приходят работать на современном оборудовании и в хороших условиях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230315/lipetsk-1857964877.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. В медицинские организации Липецкой области за последние четыре года благодаря различным федеральным и региональным программам было привлечено на работу более 600 медицинских работников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, медицинские работники продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники в Липецкой области. К примеру, не так давно в Лев-Толстовскую районную больницу пришла работать фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Михалева, она воспользовалась поддержкой по программе "Земский фельдшер".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года
15 марта, 11:01
"В регионе действуют различные меры поддержки для медицинских работников. За последние несколько лет нам удалось привлечь значительное число медиков в больницы и поликлиники, в том числе районные. Мы модернизируем материально-техническую базу в учреждениях здравоохранения, что тоже важно для специалистов, которые приходят работать на современном оборудовании и в хороших условиях", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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