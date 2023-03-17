https://ria.ru/20230317/mediki-1858535710.html

Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года

Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 17.03.2023

Более 600 медиков приехали работать в Липецкую область за 4 года

В медицинские организации Липецкой области за последние четыре года благодаря различным федеральным и региональным программам было привлечено на работу более... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:42

2023-03-17T11:42

2023-03-17T11:42

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. В медицинские организации Липецкой области за последние четыре года благодаря различным федеральным и региональным программам было привлечено на работу более 600 медицинских работников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, медицинские работники продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники в Липецкой области. К примеру, не так давно в Лев-Толстовскую районную больницу пришла работать фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Михалева, она воспользовалась поддержкой по программе "Земский фельдшер"."В регионе действуют различные меры поддержки для медицинских работников. За последние несколько лет нам удалось привлечь значительное число медиков в больницы и поликлиники, в том числе районные. Мы модернизируем материально-техническую базу в учреждениях здравоохранения, что тоже важно для специалистов, которые приходят работать на современном оборудовании и в хороших условиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230315/lipetsk-1857964877.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов